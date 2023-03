Emotionalste Top Gun 2-Szene machte selbst Tom Cruise fertig: "Ich habe geweint"

Die Rückkehr von Val Killmers Figur in Top Gun 2 war für viele Action-Fans extrem berührend. Auch Tom Cruise konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

Tom Cruise brach bei Top Gun 2-Dreh in Tränen aus – wegen Val Kilmers Talent

Top Gun: Maverick hat Action-Szenen, die ein ganzes Genre komplett in den Schatten stellen. Aber nicht nur die Jet-Szenen rissen Zuschauer:innen im Kino komplett mit. Gerade Fans des Vorgängers Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel mussten bei der Rückkehr ihrer Helden mit den Emotionen ringen. Und als Val Kilmer erneut als Iceman vor ihn trat,

Kilmer kehrt als Mavericks (Cruise) ehemaliger Flügelmann Iceman 36 Jahre nach dem ersten Teil zurück. Bei Jimmy Kimmel Live erzählte der Hauptdarsteller:

Es war sehr emotional. Ich kenne Val seit Jahrzehnten. Er ist so ein kraftvoller Schauspieler, dass er sofort wieder zu [Iceman] wurde. Ich habe geweint. Ich war sehr berührt. Er ist so ein brillanter Schauspieler und ich liebe seine Arbeit.

Kilmers Rückkehr in Top Gun 2 war mit Blick auf dessen Werdegang alles andere als sicher. 2014 begab sich der Schauspieler wegen Kehlkopfkrebs in Behandlung und verlor in der Folge seine Stimme. Vor seiner Kino-Rückkehr hatte er jahrelang keine Rolle mehr gespielt.

Hier könnt ihr euch Val Kilmers Top Gun 2-Szene auf Englisch anschauen:

Die Fans des Films werden Cruises Reaktion gut nachvollziehen können. Millionen von ihnen haben dem Actionfilm nicht zuletzt wegen seiner emotionalen Momente an den Kinokassen zu einem beispiellosen Erfolg verholfen. Selbst die Rettung des Kinos ist Top Gun: Maverick zu verdanken, wenn man einer Regie-Legende glauben kann.

