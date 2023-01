Ende nach 8 Staffeln: Eine weitere Fantasy-Serie ereilt das Game of Thrones-Schicksal, aber Fans reagieren unerwartet

Fans der historischen Zeitreise-Serie Outlander müssen jetzt stark sein: Die Reise von Jamie und Claire Fraiser wird mit Staffel 8 beendet. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Historische Einflüsse, Zeitreisen, ein Hauch Fantasy und ganz viel Romantik: das ist die Serie Outlander, die vor neun Jahren die Krankenschwester Claire (Caitriona Balfe) knapp 200 Jahre durch die Zeit ins Schottland des 18. Jahrhunderts katapultierte.

Und während Fans des Fraser Clans gespannt auf den Start der 7. Staffel warten, kommt nun die erfreuliche und zugleich bittere Nachricht: Outlander wurde für Staffel 8 verlängert. Und es wird die letzte sein.



Outlander endet mit Staffel 8: Fans sind traurig und dankbar

Outlander basiert auf der Highland-Romanreihe von Diana Gabaldon, welche bisher neun Bände umfasst und in Zukunft mit einem 10. Teil ihr Ende finden soll. Die Serienadaption wird es voraussichtlich jedoch nur bis Band 8 schaffen. In diesem Sinne ereilt Outlander das gleiche Schicksal wie das Fantasy-Epos Game of Thrones, welches lange vor Abschluss der Vorlage mit Staffel 8 endete.

Hier gibt' den ersten Teaser zur kommenden Outlander-Staffel:

Outlander - S07 Teaser Trailer (English) HD

Mit insgesamt 10 Episoden wird Staffel 8 der Abenteuer von Claire, Jamie (Sam Heughan), Brianna (Sophie Skelton), Roger (Richard Rankin) und Co. zu einem Abschluss führen. Auf Twitter gab der offizielle Kanal der Serie nun den bevorstehende Abschied mit einer Videobotschaft der Stars bekannt:

Wie viel Outlander seinen Fans bedeutet, zeigt sich in dem Kommentaren unter der Meldung. "Ich bin dankbar, glücklich, traurig und weine!!", schreibt eine Zuschauerin, die die Absetzungs-Trauer und zugleich Leidenschaft für die Serie treffend auf den Punkt bringt.

Nein, ich bin so traurig, dass diese tolle Serie zu Ende geht. Aber ich bin dankbar, dass wir 8 wunderbare Staffeln hatten.

In den Reaktionen der Fans überwiegt die Dankbarkeit, dass Outlander nicht das tragische Schicksal vieler aktueller Serien teilt und ohne einen (hoffentlich) zufriedenstellenden Abschluss abgesetzt wird.

Auch wenn es eine bittersüße Nachricht ist, so ist es doch aufregend, dass es eine weitere Staffel geben wird, um diesen außergewöhnlichen Moment der Fernsehgeschichte zu beenden. Outlander wird für viele Fans immer mehr als eine Fernsehserie sein.

Es gibt auch gute Nachrichten: Outlander bekommt ein Prequel

Auch wenn die Reise von Claire und Jamie zu Ende geht, werden sich Fans jedoch nicht von der Outlander-Welt verabschieden müssen. Denn im Zuge der Verlängerung um die finale 8. Staffel verkündete der Heimatsender Starz zugleich die Bestellung einer neuen Outlander-Serie.

Podcast für Outlander-Fans: Wir sprechen über 5 Staffeln Zeitreise-Romantik:

Mit Outlander: Blood of My Blood erwartet uns ein Serien-Spin-off, welches noch weiter in die Vergangenheit der Fraser eintaucht und die (Liebes-)Geschichte von Jamies Eltern, Brian Fraser und Ellen MacKenzie, beleuchten wird. Die erste Staffel wird aus 10 Folgen bestehen.

Wann starten Outlander Staffel 7 und 8?

Ganz so schnell werden die Fans noch nicht von Outlander verabschieden müssen. Denn bis zum Seirenfinale stehen noch zwei Staffeln mit insgesamt 26 Episoden bevor.

Die 7. Staffel von Outlander wird in den USA im Sommer 2023 bei Starz mit 16 Folgen an den Start gehen. Wann und wo die neuen Episoden in Deutschland zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Bereits die 6. Staffel wurde nicht mehr im TV, sondern zuerst als Kauf-VoD veröffentlicht.

Da die Dreharbeiten zu Staffel 7 aktuell auf Hochtouren laufen, wird die Finalseason von Outlander noch etwas auf sich warten lassen. Wir rechnen mit einem Start von Staffel 8 im Laufe des Jahres 2025.

