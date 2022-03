Outlander-Fans können Staffel 6 jetzt schon auf Deutsch streamen – aber es gibt 2 schlechte Nachrichten

Die 6. Staffel der Zeitreise-Serie Outlander ist bereits auf Deutsch gestartet – aber mit einer großen Änderung für Fans. Erstmals erscheint die Zeitreise-Serie nicht mehr im TV, sondern nur als Stream.

Es ist eine Mega-Überraschung für Fans. Outlander ist gerade erst in den USA in die 6. Staffel gestartet, da gibt's die neuen Folgen auch schon in Deutschland zu sehen – und das sogar auf Deutsch. Nach 22 Monaten Pause geht es endlich mit neuen Abenteuern für Jamie (Sam Heughan) und Claire Fraser (Caitriona Balfe) weiter.

Neben all der Freude über den schnellen Release gibt es aber auch zwei schlechte Nachrichten. Wenn ihr Outlander Staffel 6, welche auch noch die kürzeste von allen ist, sehen wollt, müsst ihr dafür bezahlen. Alle Infos dazu könnt ihr hier im Artikel nachlesen.

Outlander Staffel 6 erscheint nur als Stream bei Amazon Prime Video und Co.

Bisher gab es die neusten Folgen von Outlander immer einen Tag nach der US-Premiere auf Starz in Deutschland beim Pay-TV-Sender RTL Passion im Original mit Untertiteln zu sehen. Wer die Serie lieber auf Deutsch guckt, musste sich mehrere Monate bis zur Free-TV-Premiere auf VOX gedulden. Jetzt ist alles anders.

Die Premiere der neuen Season erfolgt erstmals nicht mehr im Pay-TV, sondern im Stream. Seit dem 8. März 2022 gibt es die neuen Folgen von Outlander Staffel 6 wöchentlich bei Amazon Prime Video, Google, Microsoft, Apple TV, MagentaTV, Videoload sowie Maxdome zu kaufen.

Hier könnt ihr Outlander Staffel 6 bei Amazon kaufen *

* Der Staffelpass für die gesamte Season kostet aktuell 22,99€.

Hier gibt den Trailer zu Outlander Staffel 6

Outlander - S06 Trailer (English) HD

Ob Outlander Staffel 6 demnächst noch bei VOX erscheinen wird, ist aktuell nicht bekannt. Da der Free-TV-Sender aber wie RTL Passion ein Teil der RTL Group ist, ist davon auszugehen, dass die neuen Folgen dort nicht zu sehen sein werden. Denn die Streaming-Premiere legt nahe, dass die RTL Group nicht mehr die Ausstrahlungsrechte an der Serie besitzt.



Outlander Staffel 6 ist kürzer als gedacht: Das sind die Episoden und ihre Startdaten

Neben der neuen Outlander-Veröffentlichung müssen sich Fans bei Staffel 6 auf eine weitere Änderung einstellen. Diese ist nämlich mit nur acht Folgen kürzer als die bisherigen Staffeln. Alle wichtigen Infos zu Outlander Staffel 6 könnt ihr hier nachlesen.

Hier gibt's die Übersicht aller Folgen und ihrer jeweiligen Streaming-Starts in Deutschland:

Folge 1: Echoes – 8. März 2022

Folge 2: Allegiance – 15. März 2022

Folge 3: Temperance – 22. März 2022

Folge 4: Hour of the Wolf – 29. März 2022

Folge 5: Give Me Liberty – 5. April 2022

Folge 6: The World Turned Upside Down – 12. April 2022

Folge 7: Sticks and Stones – 19. April 2022

Folge 8: I Am Not Alone – 26. April 2022

Aufgrund der großen Produktionsverzögerungen durch die COVID-19-Pandemie fällt Staffel 6 kürzer aus als geplant. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Outlander wurde bereits offiziell um eine 7. Staffel verlängert. Diese wird zudem 16 neue Episoden umfassen.

Wann startet Outlander Staffel 6 bei Netflix?

Viele Outlander-Fans warten Jahr für Jahr auf die Veröffentlichung bei Netflix, um alle Folgen am Stück und kostenlos im Streaming-Abo schauen zu können. Und dafür muss enorm viel Geduld aufgebracht werden. Denn die bisherigen Staffeln erschienen immer erst rund ein Jahr nach Ende der Erstausstrahlung im Pay-TV bei Netflix.

© Starz Jamie und Claire in Outlander Staffel 6

Wenn der Streamingdienst den bisherigen Veröffentlichungs-Rhythmus beibehält, dann erscheint Outlander Staffel 6 voraussichtlich im Mai 2023 bei Netflix. Bisher gibt es allerdings noch keine offiziellen Informationen dazu.



Podcast für Outlander-Fans: Wir blicken auf 5 Staffeln Zeitreise-Romantik

Outlander besticht als hochwertig produzierte Serie in historischem Setting. Auf Grundlage der Bücher von Diana Gabaldon hat sich die Serie nach 5 Staffeln aber auch ziemlich verändert und immer wieder neu erfunden. Warum das nicht bei allen gut ankam, untersuchen wir im Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther und Max begeben sich auf Zeitreise nach Schottland und Amerika, um dem Schicksal von Claire und Jamie hinterherzuspüren und auch während der Durststrecken der "Droughtlander" zum Dranbleiben zu animieren.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die 6. Staffel von Outlander?