Endlich: Eines der größten Sci-Fi-Universen mit gigantischen Monstern wird fortgesetzt

Es ist schon über zehn Jahre her, dass der Sci-Fi-Film Pacific Rim in die Kinos kam. Nach einem Sequel und einer Anime-Serie soll es jetzt weitergehen mit Riesenrobotern und Kaiju-Monstern.

Als Filmemacher Guillermo del Toro 2013 seine Sci-Fi-Riesenroboter aus Pacific Rim präsentierte, lagen die japanischen Inspirationen aus den Bereichen Kaiju-Monsterfilm und Mecha-Anime auf der Hand. Weniger erfolgreich ging es danach mit der Fortsetzung Pacific Rim 2: Uprising in anderer Regie-Hand weiter, ehe der Anime Pacific Rim: The Black das Franchise ins geistige Heimatland Japan holte.

Nun soll es endlich Nachschub geben, aber vermutlich nicht so, wie es sich einige Fans des Originalfilms erhofft haben.

Sci-Fi-Nachschub aus der Welt von Pacific Rim – allerdings nicht auf der Kinoleinwand

Beim geplanten Pacific Rim-Projekt handelt es sich laut Variety um eine Prequel-Serie, die im Rahmen eines neuen Deals zwischen Serienschöpfer Eric Heisserer (Arrival, Shadow and Bone) und Legendary Entertainment entstehen soll. Dabei soll er mit seiner Produktionspartnerin Carmen Lewis von der gemeinsamen Firma Chronology zusammenarbeiten. Einen Titel oder Arbeitstitel hat die Origin-Story noch nicht.

Warner Pacific Rim

In der Welt von Pacific Rim öffnet sich ein interdimensionales Tor im Pazifik, durch das riesige Monster in unsere Welt gelangen. Zur Verteidigung bauen die Menschen gigantische Roboter namens Jaeger, die von Pilot:innen gesteuert werden. Das Prequel könnte die Ursprünge des Programmes mit Prototypen der Mechs oder den sogenannten Battle of the Breach im Jahr 2025 erforschen. Die Handlung des ersten Filmes setzt zehn Jahre danach ein.

Zum Cast des Originalfilms zählten Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi und Ron Perlman. Weitere Beteiligte an der angedachten Prequel-Serie sind noch nicht bekannt, da sich das Projekt noch sehr früh in der Entwicklungsphase befindet.

Wo kann man Pacific Rim streamen?

Der Originalfilm ist lediglich als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV, Sky, MagentaTV und Co. zu haben. Das Sequel und beide Staffeln der Anime-Serie liegen bei Netflix vor, ebenso wie mehrere Mobile Suit Gundam-Titel und Neon Genesis Evangelion – zwei der größten Anime-Inspirationen von Pacific Rim.