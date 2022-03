Endlich neuer Sci-Fi-Held im MCU: Marvel bringt Guardians of the Galaxy-Fans heiß erwartetes Spin-off

In Guardians of the Galaxy wurde bereits der Nova Corps geteast. Jetzt entwickelt Marvel ein neues Projekt rund um den bekanntesten Superhelden daraus, der viel Sci-Fi ins MCU bringen dürfte.

Zu den vielen geplanten Filmen und Serien im Marvel Cinematic Universe ist jetzt ein weiteres Projekt dazugekommen. Aktuellen Berichten zufolge entwickelt MCU-Chef Kevin Feige ein Spin-off zu Guardians of the Galaxy, das sich einem beliebten Superhelden aus dem bereits geteasten Nova Corps widmet. Die Geschichte rund um Richard Rider aka Nova dürfte dem Marvel-Universum eine gehörige Portion Science-Fiction bringen. Das sind Richard Rider und der Nova Corps im Marvel-Universum Wie Deadline berichtet, ist Moon Knight-Autor Sabir Pirzada mit einer Geschichte für ein Nova-Projekt beauftragt worden. Dabei ist noch nicht bekannt, ob es sich um einen MCU-Kinofilm oder eine Serie für Disney+ handelt. Schaut hier noch einen Trailer zur neuen MCU-Serie Moon Knight: Moon Knight - S01 Trailer (Deutsch) HD Nachdem der Nova Corps schon als intergalaktische Polizeitruppe in den Guardians of the Galaxy-Filmen eingeführt wurde, haben sich Comic-Fans einen Auftritt des beliebtesten Helden aus der Einheit gewünscht. Schon vor einigen Jahren gab es Gerüchte um ein geplantes Nova-Projekt im MCU, die bis jetzt jedoch nie konkreter wurden. Alle MCU-Filme und -Serien bei Disney+ im Abo streamen * Die bekannteste Comic-Inkarnation von Nova stammt aus dem Jahr 1976 in Form von Richard Rider. In der Vorlage wurde er schon im Teenageralter als Mitglied des Nova Corps rekrutiert. Dafür bekam er übermenschliche Fähigkeiten wie extreme Stärke und Fliegen. Zusammen mit der Einheit wurde er unter anderem in Kämpfe mit den aus Captain Marvel bekannten Skrulls verwickelt.

© Marvel Nova Wenn das Guardians of the Galaxy-Spin-off wirklich realisiert wird, dürfen sich Marvel-Fans auf mehr Sci-Fi-Elemente im MCU freuen. Da auch eine Secret Invasion-Serie rund um Nick Fury und die Skrulls kommt, könnte sich das Nova-Projekt mit der Geschichte daraus überschneiden.