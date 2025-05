Endlich: Serie eines der besten Regisseure unserer Zeit kommt ins Streaming-Abo

Wong Kar Wai hat sich mit Filmen wie In the Mood for Love und Chungking Express unsterblich gemacht. Jetzt kommt seine erste Serie endlich nach Deutschland ins Streaming-Abo.

Fast zwei Jahre warten Cinephile außerhalb von China bereits auf die Veröffentlichung der ersten Serie von Meisterregisseur Wong Kar Wai. Nach legendären Werken wie Chungking Express, Fallen Angels oder In the Mood for Love wurde das 30-teilige (!) Epos Ende 2023 auf die chinesischen TV-Bildschirme gebracht. Jetzt kommt die Serie endlich nach Deutschland – und zwar ins Streaming-Abo.

Blossoms Shanghai von Wong Kar Wai kommt nach Deutschland: Darum geht's im Serien-Epos

Blossoms Shanghai basiert auf dem Roman Blossoms von Jin Yucheng und dreht sich um den Opportunisten Ah Bao, der sich in den 1990er Jahren in Shanghai von den Slums bis zum Millionär hocharbeitet. Die Serie ergründet den Idealismus und das Abenteuer, das die Metropole in dem besonderen Jahrzehnt definiert hat und durch Ah Bao personifiziert wird.

Hu Ge (Chinese Paladin) schlüpft in Blossoms Shanghai in die Rolle von Ah Bao. Neben dem Schauspieler sind unter anderem Ma Yili (Cold War), Tang Yan (My Daughters) und Xin Zhilei (The Rescue) in der Serie zu sehen. Wong Kar Wai fungiert sowohl als Schöpfer, als auch als (Co-)Regisseur aller 30 Folgen. Jede Folge ist etwa 45 Minuten lang.

Wong Kar Wai gilt als einer der visionärsten und gefeiertsten Auteure des gegenwärtigen Arthaus-Kinos und hat in der asiatischen wie westlichen Sphäre zahlreiche große Filmemacher:innen mit seinem Werk inspiriert – darunter Quentin Tarantino, Sofia Coppola und Alejandro González Iñárritu. Sein Film In the Mood for Love wurde vom Sight & Sound Magazin im Jahr 2012 auf Platz 24 der besten Filme aller Zeiten gewählt – der höchste Eintrag eines Films, der nach 1980 erschienen ist.

Wann und wo kommt Blossoms Shanghai von Wong Kar Wai?

Mubi hat sich die Rechte für Blossoms Shanghai für sämtliche internationale Territorien gesichert. Demnach wird die Serie auch in Deutschland auf dem Streamingdienst zu sehen sein. Fans müssen sich jedoch weiterhin etwas gedulden, denn ein genaues Startdatum steht noch nicht fest. Wir hoffen, dass die Serie noch dieses Jahr auf dem Streamer einzieht.

Bis dahin findet ihr bei Mubi etwa Wong Kar Wais Filme Chungking Express, Fallen Angels, Happy Together, In the Mood for Love und 2046 im Streaming-Programm. Was ihr sonst noch schauen könnt, hört ihr in unserem Podcast:

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.