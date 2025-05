Endlich wissen wir, wann die Alien-Serie bei Disney+ startet: Uns erwartet der ultimative Sci-Fi-Albtraum

Seit Jahren befindet sich eine Serie aus dem Alien-Universum in Entwicklung. Mit Alien: Earth trifft diese nun endlich bei Disney+ ein. Hier erfahrt ihr alles zum Start des heiß erwarteten Sci-Fi-Projekts.

An kryptischen Teaser-Trailern zu Alien: Earth hat es uns in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gemangelt. Hier ein paar Bildschnipsel, da ein weiteres bedrohliches Video. Wann die Science-Fiction-Serie ihre Premiere feiert, wollte bisher jedoch noch keine der beteiligten Parteien verraten. Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack.

Wann startet Alien: Earth bei Disney+?

Die 1. Staffel von Alien: Earth feiert am 12. August 2025 ihre US-Premiere und umfasst acht Episoden. Zum Start werden gleich zwei Folgen veröffentlicht. Der Rest folgt im Wochentakt. In den USA ist Alien: Earth bei Hulu und FX zu sehen. International wird die Serie bei dem Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht, wie Variety schreibt.

Aufgrund der Zeitverschiebung ist davon auszugehen, dass Alien: Earth in Deutschland rechnerisch erst am 13. August 2025 eintrifft. Das war zuletzt auch bei den Marvel- und Star Wars-Serien der Fall. Andor ist das jüngste Beispiel dafür. Die Serie erscheint dienstags in den USA, was bei uns der Nacht auf den Mittwoch entspricht.

Nachfolgend könnt ihr euch das offizielle Poster zur Alien-Serie anschauen:

Die Geschichte von Alien: Earth beginnt mit der Bruchlandung eines Raumschiffs: Die USCSS Maginot rast mit erschreckender Geschwindigkeit auf der Erde zu. Kaum hat das Schiff Bodenkontakt, wird eine Gruppe von Soldat:innen losgeschickt, um sich die Sache näher anzuschauen – und macht eine fürchterliche Entdeckung.

Wie es der Titel der Sci-Fi-Serie bereits andeutet, wird in Alien: Earth der schlimmste Albtraum wahr: Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt hat den Weg auf unseren Heimatplaneten gefunden und lässt seinem Blutrausch freien Lauf. Schon jetzt dürfen wir um das Überleben folgender Cast-Mitglieder fürchten:

Geschaffen wurde Alien: Earth von Noah Hawley, der mehrmals bewiesen hat, dass er ikonische Filme in brillante Serien verwandeln kann. Nach Fargo und Legion widmet er sich nun Alien. Wir dürfen sehr gespannt sein, was dabei herauskommt.