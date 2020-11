Enthüllung in The Blacklist: Staffel 8 gibt ein großes Geheimnis von Reddington preis

Für The Blacklist Staffel 8 verspricht Produzent John Eisendrath die Enthüllung eines großen Reddington-Geheimnisses und wir kommen seiner wahren Identität einen großen Schritt näher.

Achtung, Spoiler zu The Blacklist: Beim Interview mit TV Insider gibt Produzent John Eisendrath den durstigen The Blacklist-Fans neue Infos zu Staffel 8. In der vielleicht letzten The Blacklist-Staffel prallen die Giganten Raymond Reddington und Katarina Rostova aufeinander und dabei kommt es endlich zu einigen Enthüllungen.

The Blacklist: In Staffel 8 kommen wir Reddingtons wahrer Identität endlich näher

Nicht nur die Fans, auch alle The Blacklist-Figuren fragen sich, wer Raymond Reddington wirklich ist. Seit 8 Jahren hält uns die Serie nun hin.

© NBC The Blacklist: Wer ist Reddington?

In John Eisendraths neustem Ausblick auf Staffel 8 verstecken sich drei spannende Details, unter anderem ein Brotkrumen zu Reds wahrer Identität:

Wir werden Katarina Rostovas wahre Agenda kennenlernen, Liz' dunkle Seite, wir werden die Geschichte um Reds schlimmer werdender Krankheit lösen und letztlich das mysteriöse Sikorsky-Archiv enthüllen , das essentiell sein wird, um Reds wahre Identität herauszufinden.

Geschulte The Blacklist-Fans wissen natürlich, dass Katarina Rostova nicht blindlings zu vertrauen ist. Auch eine Auflösung zu Reddingtons Krankheit wird heiß erwartet. Am spannendsten ist jedoch das "mysteriöse Sikorsky-Archiv", in dem wir mehr über Reds Identität erfahren werden.



Neu: Im Staffel 8-Trailer fühlt sich Reddington verletzlich

The Blacklist - S8 Teaser (English) HD

Ob sich Reddingtons Identität dank dem Sikorsky-Archiv final klärt, ist wohl maßgeblich davon abhängig, ob Staffel 8 das Ende von The Blacklist sein wird.

Was wir bereits über das Sikorsky-Archiv in The Blacklist wissen

In Staffel 7 wurde das Sikorsky-Archiv von einem Privat-Detektiv erwähnt, den Liz beauftragt hatte. Der frühere KGB-Agent und Reddingtons treuer, alter Freund Ilya Koslov sei davon besessen gewesen.

Laut Carter Matt , bei dem es zahlreiche The Blacklist-Spekulationen zu lesen gibt, könnte das Archiv Infos zur Townsend Directive beinhaltet. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Katarina Rostova zu töten. Ebendiese Verbindung will Katarina aufhalten und das Kopfgeld auf sie loswerden.

© NBC The Blacklist: Katarina Rostova und Liz Keen

Ebenfalls könnte das Archiv Informationen zur wahren Identität der angeblichen Katarina Rostova beinhalten. Diejenige Frau, die sich in Staffel 7 als Liz' biologische Mutter ausgibt, ist uns den Beweis noch schuldig, es wirklich zu sein.

Katarina wird in Staffel 8 noch ein weiteres Geheimnis von Red enthüllen

Während wir Reds wahrer Identität im Sikorsky-Archiv einen großen Schritt näher kommen werden, wird es auch handfeste Enthüllungen geben, verspricht Eisendrath:



Wir haben große Umschwünge, große Verrate, große Enthüllungen. Katarina hat Enthüllungen über Red, die alles in Bewegung setzen werden.

Es ist kein Geheimnis (ausnahmsweise), dass Reddington noch weitere Geheimnisse hat neben seiner wahren Identität. Katarina Rostova wird eines davon offenlegen und damit vielleicht ein Puzzleteil zu seiner Identität beisteuern.

Wir wollen von euch wissen: Löst Staffel 8 Reddingtons Identität auf?

Stimmt ab, ob Staffel 8 eurer Meinung nach endlich das größte aller The Blacklist-Rätsel lösen wird.

The Blacklist Staffel 8 startet am 13. November in den USA bei NBC. In Deutschland erwarten uns die neuen Folgen voraussichtlich erst im Sommer 2021 bei Netflix.



Was denkt ihr: Welches Geheimnis wird in The Blacklist Staffel 8 gelüftet?