The Blacklist-Ende: Wann und wie ist Schluss mit Raymond Reddington?

The Blacklist bei Netflix läuft seit 7 Jahren und viele Geheimnisse sind noch ungelöst. Wir prüfen, wann und wie die langlebige Krimiserie um Raymond Reddington und Elizabeth Keen enden könnte.

Achtung, Spoiler zu The Blacklist bei Netflix: The Blacklist lebt von James Spader als Reymond Reddington. Und davon, dass uns die Drehbuchautoren nach 7 Jahren immer noch nicht verraten haben, wer er wirklich ist. Viele Fans fragen sich daher, wie lange es mit Red und Liz noch so weitergeht. Wir haben 4 Theorien zum Ende der Serie und prüfen:

2 Theorien zu: Wann geht The Blacklist zu Ende?

geht The Blacklist zu Ende? 2 Theorien zu: Wie geht The Blacklist zu Ende?





Bereits 7 Staffeln bei Netflix: Wann geht The Blacklist zu Ende?

In Deutschland gibt es von der NBC-Serie alle 7 Staffeln bei Netflix zu sehen. Die meisten Serien schaffen es nicht einmal auf diese stolze Staffel-Anzahl. Die berechtigte Frage lautet daher: Wann geht The Blacklist zu Ende bzw. wie lange läuft The Blacklist noch?

Theorie 1: Blacklist endet mit Staffel 10 und füllt alle 60 freien Plätze der Liste

Reddingtons titelgebende Schwarze Liste umfasst angeblich 200 Plätze und davon sind nach 7 Staffeln 140 belegt. 60 Plätze sind, vor allem auf den hinteren Rängen, laut dem verlässlichen Blacklist-Wiki bei Fandom immer noch zu vergeben. 60 freie Plätze sind perfekt für 3 Staffeln.

© NBC/Netflix The Blacklist

Wenn Staffel 8, 9 und 10 wie (mit Ausnahme der verkürzten Staffel 7) je 22 Folgen umfassen, wären 66 Fälle möglich. Die Autoren sind jedoch ein bisschen flexibler und können in 66 Folgen auch nur 60 Nummern unterbringen.

Es wurden in der Vergangenheit bereits Plätze auf mehrere Folgen aufgeteilt (beispielsweise bei Mr. Kaplan) oder ab und an gar keine Nummer auf der Schwarzen Liste vergeben, zum Beispiel in Donald Resslers Solo-Folge Brüder in Staffel 7.

Theorie 2: Mittelmäßige Quoten machen Staffel 8 zur letzten

Tatsächlich ist The Blacklist von den oftmals ausschlaggebenden Ratings die drittschlechteste Drama-Serie bei NBC. Alleine Good Girls Staffel 3 und Zoey's Extraordinary Playlist Staffel 1 schneiden schlechter ab bei NBC mit einem durchschnittlichen Rating von 0.55.

© NBC/Netflix The Blacklist

Von Law & Order: New York bis Chicago Med pflegt NBC gerne seine Case-of-the-Week-Serien (via TV Series Finale ) und davon ist The Blacklist die mit dem schlechtesten Rating. Noch dazu wurde das durchschnittliche Rating die letzten Staffeln über immer schlechter. Bei großen Networks wie NBC kann alles unter einer 1 durchaus jederzeit vom Programmplan fliegen.

Zudem verlieren viele Fans die Geduld mit der Erzählweise der Serie und wollen endlich die Wahrheit wissen über Reddingtons Vergangenheit, anstatt weiterhin von Fall zu Fall geschleppt zu werden. Vielleicht nutzen der Sender und der Showrunner Staffel 8 als Gelegenheit endlich reinen Tisch zu machen.



Wie geht The Blacklist zu Ende? Stirbt Raymond Reddington?

Mindestens so brennend interessiert uns neben dem Wann das Wie. Wir haben zwei Möglichkeiten für das Ende niedergeschrieben. Schreibt uns weitere Vorschläge für euer perfektes Serienfinale in die Kommentare.

Theorie 3: Die Blacklist läuft weiter - Red stirbt und Liz übernimmt

Vor allem in Staffel 7 wurde vermehrt und nachdrücklich auf Raymond Reddingtons Krankheit hingewiesen, die ihm ordentlich zu schaffen macht. Dass sie geheilt werden kann, ist fraglich; dass er Konsequenzen daraus ziehen muss, wurde deutlich. Ebenfalls will Red - vorausgesetzt Red und Liz finden noch einmal zueinander - Liz sein Imperium übergeben und Liz betonte bereits mehrmals ihre dunkle Seite.

© NBC/Netflix The Blacklist

Ein stimmiges Serienfinale sollte Reddington oder Elizabeth selbst auf die Nr. 1 der Blacklist setzen und Liz Reddingtons Machenschaften mit seinem Segen fortführen lassen. Von nun an arbeitet sie als kriminelle Informantin mit Immunität mit dem FBI zusammen.

Dazu würde passen, dass Blacklist schon in Staffel 8 endet und nicht alle Nummern der Schwarzen Liste besetzt sein müssen, wenn Liz übernimmt.

Theorie 4: Die Blacklist wird abgeschlossen - Red geht in den Ruhestand

Falls The Blacklist noch ein paar Staffeln länger laufen darf, wird die Schwarze Liste womöglich noch zur Gänze abgearbeitet und Reddington geht daraufhin in den wohlverdienten Ruhestand. Der allerletzte Fall könnte dann Reddingtons letzter Coup sein mit ihm selbst auf Platz 1 der Blacklist.

© NBC/Netflix The Blacklist

Natürlich könnte auch in diesem Szenario Liz seine Machenschaften übernehmen. Hauptsache sie und Red versöhnen sich am Ende und wir erfahren endlich die Wahrheit über seine Identität und Vergangenheit.

Mehr zu Netflix-Serien gibt es im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Hendrik und ich, warum Stranger Things der größte Schatz von Netflix ist:

Wir blicken zurück, wie es zu dem umschlagenden Erfolg durch Nostalgie-Mix und Jugenddarstellern kam und geben eine Vorschau auf die kommende 4. Staffel der Erfolgsserie rund um Eleven, Hopper und dem Upside Down.

Was glaubt ihr: Wann und wie geht The Blacklist zu Ende?