Entwarnung für Chenford? The Rookie-Chef macht Hoffnung auf den größten Fan-Wunsch für Staffel 7

Kommen Tim Bradford und Lucy Chen aus The Rookie wieder zusammen? Hoffnung auf eine Chenford-Wiedervereinigung macht der Showrunner mit einer Aussage über die Zukunft der Serie.

The Rookie-Fans wollen vor allem eins von Staffel 7 der Cop-Serie: Dass Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) wieder zusammenfinden, nachdem die Beziehung in der sechsten Staffel auseinanderging.

Und eine Chenford-Reunion könnte laut Showrunner Alexi Hawley bereits in greifbarer Nähe sein. Zumindest langfristig, wenn wir etwas zwischen den Zeilen lesen.

Kommt es in der 7. Staffel von The Rookie zur Chenford-Versöhnung?

Folgenden Hoffnungsschimmer ließ der The Rookie-Boss bereits im Mai dieses Jahres gegenüber TV Insider fallen:

Ich denke, wir müssen einfach weitersehen, falls sie wieder zueinander finden. In einer wie auch immer gearteten Beziehung, sowohl kurzfristig als auch langfristig, was ja nicht unbedingt dasselbe ist. [...] Das Publikum will dieses romantische Knistern zwischen Figuren, das wissen wir aus der Geschichte des Fernsehens. Das Wollen [oder Sehnen] hat die meiste Dramatik. Wie kommen wir zurück zu einer Situation, in der wir das haben können?

Klingt ein wenig so, als bereue man mittlerweile, das Fan-Favoriten-Paar so früh (in Staffel 5, um genau zu sein) zusammengeführt zu haben. Während Lucy und Tim eine romantische Einheit bildeten, fühlte sich niemand zum Einschalten verpflichtet, um zu sehen, ob sie endlich zueinander finden. Und es klingt vor allem danach, dass es nicht lange dauern wird, bis wieder die Funken fliegen.

Spannend wird es in Staffel 7, die wieder episodenhafter sein soll, auch für Nolan (Nathan Fillion) und Bailey (Jenna Dewan), nachdem ihr gefährlicher Ex-Mannes Jason (Steve Kazee) aus dem Gefängnis ausgebrochen ist.

