The Rookie kehrt in Staffel 7 zur großen Stärke der Serie zurück, die sie in Season 6 komplett aus den Augen verlor

Die Cop-Serie The Rookie bereitet gerade ihre 7. Staffel vor, für die Nathan Fillions Nachwuchspolizist wieder vermehrt Einzelfälle untersuchen soll.

Mit der siebten Staffel von The Rookie wird die Polizeiserie mit Nathan Fillion wieder einen ordentlichen Satz Episoden haben, nachdem die Staffel 6 mit nur zehn Folgen eher kurz ausfallen musste.

Die angehobene Episodenanzahl von 18 Einsätzen ist aber nicht die einzige Sache, zu der The Rookie zurückkehren wird.

The Rookie Staffel 7 will wieder episodenhafter werden

Wie Showrunner Alexi Hawley dem US-Kollegen von TVLine verklickerte, will man in den anstehenden Folgen wieder weg von lauter fortlaufenden Handlungen und zurück zu den konzentrierten Procedural-Wurzeln des Formats:

Ich denke, wir werden wieder zurückgehen zu abgeschlossenen Folgen mit seriellen Elementen, denn es wird eine längere Season und ich glaube, die Leute mögen das. Es gibt auch viele verschiedene Wege, um Geschichten zu erzählen – egal, ob es die großen Event-Episoden sind, die RomCom-Folgen, oder die mit großem Gaststar. Es wird also spaßig sein, dahin zurückzukehren.

In Auftrag gegeben wurde die 7. Season von The Rookie im April dieses Jahres durch den US-Sender ABC. In Deutschland ist die Serie bei Disney+, Netflix, WOW oder in der ZDF Mediathek streambar.

Wie geht es in der 7. Staffel von The Rookie weiter?

Weiter geht es mit The Rookie erst 2025. Gefährlich wird es dann unter anderem für Officer Nolan und seine geliebte Bailey (Jenna Dewan), die sich wegen ihres ausgebrochenen Ex-Mannes Jason (Steve Kazee) vorsehen muss. Er floh mit Oscar (Matthew Glave) und Monica (Bridget Regan) am Ende der 6. Staffel aus dem Gefängnis.

ABC Nathan Fillion und Jenna Dewan in The Rookie

Erste Bilder von den laufenden Dreharbeiten zeigen unter anderem Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil), auch bekannt als Serien-Traumpaar Chenford, von dem sich Fans eine herzliche Versöhnungs-Story in Staffel 7 erhoffen.

Podcast für The Rookie-Fans: Warum ist die Serie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten.