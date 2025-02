"Er fand es abstoßend": Sean Connery lehnte einen der besten Thriller aller Zeiten ab – sein Nachfolger gewann für die Rolle den Oscar

Sean Connery wurde als James Bond weltberühmt und danach für viele große Rollen in Betracht gezogen. Unter anderem sollte er in einem der besten Thriller aller Zeiten mitspielen.

1962 hatte Sean Connery seinen ersten Auftritt als James Bond in dem 007-Abenteuer James Bond 007 jagt Dr. No und wurde über Nacht zum Weltstar. Nach seiner Bond-Zeit konnte sich der britische Schauspieler kaum vor Angeboten retten und gab noch einige ikonische Rollen zum Besten – unter anderem in Der Name der Rose, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oder Jagd auf Roter Oktober.

Während seiner Laufbahn lehnte Connery jedoch immer wieder auch große Rollen ab, wie etwa die des Gandalf in Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie. Beinahe hätte Connery auch eine weitere ikonische Figur verkörpert, die als Thriller-Bösewicht in die Filmgeschichte einging: Hannibal Lecter.

Sean Connery sollte Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer spielen – lehnte jedoch ab

So wurde Connery von Das Schweigen der Lämmer-Regisseur Jonathan Demme für die Rolle des Hannibal Lecter in Betracht gezogen, wie der Filmemacher 2017 im Interview mit Deadline verriet:

Sean Connery war der einzige Mensch [außer Anthony Hopkins], von dem ich dachte, er wäre großartig für die Rolle. Connery hatte diese unbändige Intelligenz und auch diese körperliche Würde. Ich liebe Tony Hopkins, aber Sean könnte großartig sein.

Schaut hier noch einen Trailer zu Das Schweigen der Lämmer:

Silence of the Lambs - Trailer (Englisch)

Sean Connery war jedoch wenig angetan von der Rolle des kannibalistischen Serienmörders und lehnte die Rolle entschieden ab, wie Demme sich erinnerte:

Um den kommerziellen Weg einzuschlagen – weil Connery damals eine Glanzzeit erlebte – schickten wir das Drehbuch zunächst an Sean Connery. Wir erfuhren bald, dass er es abstoßend fand und nicht im Traum daran denken würde, die Rolle zu spielen. Also, großartig, dann können wir jetzt zu Tony Hopkins gehen.

Sean Connerys Absage war schließlich Anthony Hopkins' Gewinn, der als Lecter eine unvergessliche Performance ablieferte, die ihm unter anderem den Oscar als Bester Hauptdarsteller einbrachte. Weiterhin gewann Das Schweigen der Lämmer in den Kategorien Bester Film, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Regie und Beste Hauptdarstellerin.

Wo könnt ihr Das Schweigen der Lämmer schauen?

Wenn ihr euch das Thriller-Meisterwerk mit Anthony Hopkins und Jodie Foster mal wieder anschauen wollt, könnt ihr Das Schweigen der Lämmer aktuell im Abo bei RTL+ streamen. Ansonsten steht der Film bei VoD-Anbietern wie Maxdome und Apple TV als Leih- und Kauftitel zur Verfügung.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Filmstarts erschienen.