Er hat Tarantino und Matrix beeinflusst und war 25 Jahre auf dem Index: Einer der besten Action-Filme kommt erstmals ungekürzt auf Blu-ray

Einer der einflussreichsten und besten Action-Filme beeinflusste Tarantino, Rodriguez und viele andere. Nun soll er erstmals ungekürzt in HD erscheinen.

Schicke Anzüge, Schießereien in Zeitlupe und Tauben, die sich dramatisch in die Luft schwingen: The Killer von John Woo (Face/Off) ist nichts Geringeres als eine Stil-Ikone des Action-Films. Mit seinen extrem dramatischen Shootouts und einer zu Herzen gehenden Männerfreundschaft schoss sich der Klassiker von 1989 ins Hirn des Publikums und in die Fantasy der filmischen Nachahmer.

Der emotionale Höhepunkt des Hongkonger Heroic Bloodshed-Kinos landete in Deutschland jedoch wegen seiner brutalen Action-Einlagen auf dem Index. Dieses Jahr soll The Killer in Deutschland erstmals uncut im Blu-ray-Format erscheinen.

Das ist über die Blu-ray-Veröffentlichung von The Killer bekannt

Laut einer Exklusivmeldung von Bluray-Disc.de hat sich BbA Films um eine Neuprüfung des Films durch die FSK bemüht, der wohl eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten wird. Am 8. Dezember wird das Label The Killer auf Blu-ray veröffentlichen. Vorbestellen kann man den Film noch nicht.

Fortune Star The Killer

Damit geht eine seit 2015 andauernde Wartezeit für deutsche Fans des Action-Klassikers zu Ende. Damals wurde der Film nach 25 Jahren vom Index genommen (via Schnittberichte ), eine vernünftige Veröffentlichung in hoher Bildqualität blieb aber aus. Wer The Killer von John Woo ungekürzt in HD sehen wollte, musste auf Importe zurückgreifen.

Warum The Killer als einer der besten Action-Filme aller Zeiten gilt

John Woo perfektioniert in The Killer das Heroic Bloodshed-Kino. Diese Filme erzählen meist tragische Geschichten von Cops und Gangstern. Sie stehen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes und entwickeln trotzdem Respekt und Zuneigung für einander, weil sie mehr Prinzipien teilen als es die Kollegen im Revier oder im Untergrund tun.

In The Killer sind es Hongkongs Superstars Chow Yun-fat und Danny Lee, die sich immer wieder in Mexican Stand-offs gegenüber stehen und zunehmend daran zweifeln, ob die Trennung von Polizei und Verbrechen in ihrer hyperkapitalistischen Welt noch von Bedeutung ist.

Woo erzählt ihre Geschichte wie eine blutige Action-Oper voller unvergesslicher Schießereien, die dank ihrer Überstilisierung Kultstatus erhielten. Filmemacher wie Quentin Tarantino und Robert Rodriguez wurden von Woos heroischen Shootouts beeinflusst, genau wie die Zeitlupen-Action in Matrix und unzähligen anderen Filmen.

Heute gilt The Killer als einer der besten Action-Filme aller Zeiten.