Er ist 2 Sekunden in Jurassic World zu sehen und niemand hat diesen Superstar erkannt

Bald kommt Dino- und Kino-Nachschub in Form von Jurassic World 4: Die Wiedergeburt. Ob darin auch so ein witziger Gastauftritt lauert, wie es beim ersten Teil der Fall war?

Jurassic World hat es 2015 erfolgreich geschafft, das eingeschlafene Jurassic Park-Franchise wieder zu einem unterhaltsamen wie erfolgreichen Kinokassen-Zugpferd zu machen. Ein ganz bestimmter Star von Weltrang taucht in dem Film zwar auch auf, ist aber nur so kurz zu sehen, dass ihr ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erkannt habt.

Bekannter Musik ist im ersten Jurassic World-Film zu sehen, aber wer blinzelt, verpasst ihn

Jurassic World basiert auf der Prämisse, was wohl passiert, wenn so ein Vergnügungspark mit Dinos nicht nur als Idee wie im ersten Jurassic Park existiert, sondern tatsächlich eröffnet wird. Die Antwort lautet: Selbstverständlich geht alles schief und in die Hose.

Grund genug also, die eigenen Schäfchen möglichst schnell ins Trockene zu bringen. Bei manch fiesem Wissenschaftler mag das begehrte Technik oder geklonte Dino-DNA sein, aber ein Mann im Film krallte sich beim Flugsaurier-Angriff einfach nur zwei Margarita-Drinks. Oben seht ihr die entsprechende Szene mit dem Mann im orangen Shirt, die nur zwei Sekunden dauert.

Es ist der erfolgreiche Musiker Jimmy Buffet

Bei diesem Mann handelt es sich um niemand Geringeren als Jimmy Buffet. Der extrem erfolgreiche Musiker und Sänger absolviert an dieser Stelle einen kleinen, aber feinen Cameo-Auftritt, der auch noch zu seinem erfolgreichsten Song passt.

Hier könnt ihr einen Social Media-Beitrag von Jimmy Buffet höchstpersönlich dazu sehen, wie er in aller Ruhe vor dem Sturm hinter der Bar steht und sich seines Lebens erfreut. Kurze Zeit später ist im Film natürlich nichts mehr davon zu spüren, aber hier ist die Welt augenscheinlich noch in Ordnung.

Das passt natürlich ganz hervorragend zu Jimmy Buffet. Denn dieser Mann ist insbesondere durch seinen Song Margaritaville zu internationaler Bekanntheit gekommen. Darin geht es um einen Mann, der das gute Leben am Strand genießt und – ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht – dabei gern den einen oder anderen Margerita schlürft.

Falls es euch jetzt nach noch mehr Dino-Action gelüstet, können wir euch beruhigen: Hier findet ihr die Jurassic World Ultimate Collection auf Blu-ray bei Amazon *. Außerdem gibt es noch gute Neuigkeiten zur Laufzeit von Jurassic World 4: Nur ein einziger Film aus dem Universum war noch länger, wie jetzt enthüllt wurde.

Dürstet es euch stattdessen nach schicken Schirmchendrinks oder einem Cameo-Auftritt im kommenden Dino-Streifen, können wir damit nicht dienen. Aber wir sind uns sicher, dass auch der kommende Jurassic World-Film wieder die eine oder andere Überraschung bereithält.

