"Er ist der Coolste": Keanu Reeves bringt zum ersten Mal seit 23 Jahren ein Musik-Album raus und im Video sieht er aus wie John Wick

Keanu Reeves' Band Dogstar wird nach 23 Jahren ein neues Album veröffentlichen. Das erste Musikvideo zeigt ihn als John Wick am Bass.

John Wick mit Bass: Keanu Reeves begeistert Fans als Rockstar

Keanu Reeves ' Leben würde für drei reichen. Neben all den Abenteuern seiner Hollywood-Karriere spielt er außerdem Bass in der Rockband Dogstar, die nach 23 Jahren ein neues Album veröffentlichen wird. Im neuen Musikvideo zum Song Everything Turns AroundUnd die Fans sind schon jetzt begeistert.

Wie die Band kürzlich auf Instagram berichtete, wird sie 23 Jahre nach Happy Ending das neue Album Somewhere between the Power Lines and the Palm Trees herausbringen. Es soll am 6. Oktober 2023 erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Musikvideo zur Single Everything Turns Around ist Bassist Reeves mit seinen Bandkollegen Bret Domrose und Rob Mailhouse zu sehen. Mit den langen Haaren und der schwarzen Kleidung sieht er ein bisschen so aus, als käme er geradewegs vom John Wick-Filmdreh.

Schaut euch hier das Musikvideo zu Everything Turns Around an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Vorfeld spielte die Band bereits Konzerte, die nicht zuletzt die Fans des Hollywood-Stars begeisterten. "Keanu Reeves ist wirklich der Coolste", berichtet ein euphorischer Zuschauer etwa.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.