"Er ist ein Showmaker": Dschungelcamp-Star Lilly Becker erhebt Vorwürfe gegen Konkurrenten Sam Dylan

Tag 3 im Dschungelcamp: Kaum geht der Urwald-Aufenthalt so richtig los, fliegen auch schon die Fetzen. Besonders zwei Promis kriegen sich in die Haare. Model Lilly Becker und Reality-Profi Sam Dylan. Der Vorwurf: Lilly hält Sam für total fake. Aber warum eigentlich?

Sam Dylan ist einer der verhasstesten Stars im Reality-TV. Egal in welchem Format er auftritt, sorgt er mit seiner intriganten Art für Drama, Ärger und Konflikte. Spätestens seit seinem skandalösen Sieg im Sommerhaus 2024 hat Sam Dylan den Ruf weg, ein schonungsloses Biest zu sein, das für den TV-Erfolg wirklich alles tun würde.

Diesem Ruf macht der Reality-Star auch beim Dschungelcamp alle Ehre. Denn schon an Tag 3 hat Dylan das ganze Camp gegen sich. Besonders eine kann an Sam kein gutes Haar lassen: Boris Beckers Exfrau Lilly Becker. Sie erhebt Fake-Vorwürfe gegen ihren Konkurrenten.

"Er ist ein Showmaker": Lilly Becker ist genervt von Sam Dylan

Sam Dylan muss an Tag 3 schon wieder zur Dschungelprüfung antreten, doch so wirklich glaubt niemand im Camp an seinen Erfolg. Dylan konnte in den vorherigen Prüfungen keinen einzigen Stern ergattern; stattdessen gab es nur minutenlange Kreisch-Orgien zu hören. Kein Wunder also, dass der Realitystar im Camp aktuell nur wenig Freunde hat – denn ohne Sterne gibt es keine Essenslieferung fürs Camp. Leider sollten die Promis wieder recht behalten: Sam Dylan bricht auch die nächste Prüfung ab und kehrt mit null Sternen ins Camp zurück.

Lilly Becker vermutet, dass Sam bei seinen melodramatischen Auftritten mit Absicht übertreibt: "Wir wissen nicht, ist das Show oder ist das echt." Ihr Fazit fällt eindeutig aus: "Aber er ist ja ein Showmaker." Becker glaubt, dass Sam mit seiner Drama-Tour "nicht lange" in der Show bleiben wird, aber Reality-Macho Maurice sieht das ganz anders. Er glaubt, dass Sam absichtlich schlecht abschneidet und damit Erfolg hat: "Prüfung, gleich Aufmerksamkeit, gleich Sendezeit! Das ist doch leichtes Einmaleins!"

Die Dschungelcamp-Fans sind sich uneinig: Wer hat recht – Lilly Becker oder Sam Dylan?

Die Fans haben ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge. Viele teilen Lilly Beckers Einschätzung und glauben, dass Sam Dylan wie immer eine besonders dramatische Show abliefert. Eine Instagram-Nutzerin glaubt, dass Dylans Angstattacken nur gespielt seien: "Sam macht einen auf Panik, um wieder gewählt zu werden und Sendezeit zu bekommen." Eine andere Nutzerin sieht das ähnlich, denn Dylan wisse genau, wie gut seine Kreisch-Performance ankommt: "Alles Schauspiel. Das kann er nämlich."

Manche Fans finden aber, dass Lilly Becker den Mund zu voll nimmt. Schließlich ließe sich leicht über verpatzte Dschungelprüfungen lästern, solange man selbst nicht ran muss. Einige Fans finden, dass die Ex von Boris Becker für ihre Läster-Attacke prompt selbst in eine Prüfung gewählt werden sollte: "Vielleicht möchte Frau Becker uns morgen mal zeigen, wie es richtig geht?!" Eine Nutzerin rät, dass Becker den Ball flach halten soll: "Erstmal selbst besser machen, Frau Becker!"

Dschungelcamp 2025: So kannst du die Show schauen

Das Dschungelcamp läuft täglich um 20:15 Uhr live bei RTL. Die Show kann auf RTL+ live gestreamt werden; alle Folgen können im Anschluss gestreamt werden.