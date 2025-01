Dschungelcamp-Legende Dr. Bob: Diese 5 Fakten überraschen selbst eingefleischte Fans

Wenn das Dschungelcamp läuft, ist er der heimliche Star: Dr. Bob. Seit 20 Jahren ist er bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! dabei. Wir verraten euch 5 kuriose Fakten über den TV-Liebling.

Kaum zu glauben, aber wahr: Seit 20 Jahren ist TV-Legende Dr. Bob als sympathischer Dschungel-Doc bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! zu sehen. Mit seiner herzlichen Art schlich er sich in die Herzen der Dschungel-Fans und kommt auch bei den Promis immer bestens an. Deshalb ist es an der Zeit, dieses RTL-Urgestein endlich zu würdigen: Wir verraten euch fünf ungewöhnliche Fakten.

Hättet ihr es gewusst? Diese 5 Fakten über Dr. Bob überraschen selbst Dschungelcamp-Fans

Fakt 1: So heißt Dr. Bob wirklich

Im Dschungelcamp wird er Dr. Bob genannt, aber hättet ihr seinen vollen Namen gewusst? Der lautet: Robert McCarron. Bob ist lediglich sein Spitzname. Hinter seinem vollen Namen ist oft die Abkürzung OAM zu lesen. Dabei handelt es sich um einen Ehrentitel, den die australische Regierung für besondere Verdienste verleiht.

Fakt 2: Dr. Bob ist nicht nur in Deutschland ein Star

In Deutschland ist das Dschungelcamp absoluter Kult, doch die Show stammt ursprünglich aus Großbritannien. Auch hier war Dr. Bob ab der ersten Staffel zu sehen: Von 2002 bis 2022. Danach kehrte er der britischen Show den Rücken, der deutschen Version bleibt er aber bis heute erhalten. Fun Fact: In UK wird er nicht Dr. Bob genannt, sondern Medic Bob. (Dt.: Rettungssanitäter Bob)

Fakt 3: Dr. Bob scheint einfach nicht zu altern: So alt ist er wirklich

Fans sind sich schon lange einig: Dr. Bob muss ein Vampir sein; denn seit 20 Jahren Dschungelcamp-Geschichte scheint er einfach nicht altern zu wollen. Trotzdem kann der TV-Star bereits auf ein langes Leben zurückblicken: Dr. Bob wurde 1950 geboren und ist somit schon unglaubliche 74 Jahre alt! Dieses hohe Alter hätte man ihm gar nicht zugetraut, schließlich flitzt er fit wie ein Turnschuh durchs Dschungelcamp. Hier feiert RTL sein 20-jähriges Show-Jubiläum:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fakt 4: Dr. Bob ist in Wahrheit gar kein Arzt

Dr. Bob tritt bei der RTL-Show als Arzt auf; dabei hat er gar keinen Doktortitel. Trotzdem weiß er genau, wie man Erste Hilfe leistet: Der TV-Star hat abgeschlossene Ausbildungen zum Rettungssanitäter und zur Pflegekraft. Wenn es bei einer Dschungelprüfung gefährlich wird, weiß er also genau, was zu tun ist. Außerdem hat es ihm die Natur angetan: Bob ist studierter Biologe. Auch mit der australischen Tierwelt ist er also bestens vertraut.

Fakt 5: Dr. Bob hat eine längst vergessene Hollywood-Karriere

Mit diesem Fakt hätte wirklich niemand gerechnet: Dr. Bob wurde bereits für seine Arbeit in Hollywood-Blockbustern wie Matrix (1999) und Mad Max II - Der Vollstrecker (1981) ausgezeichnet. Bei diesen Mega-Produktionen war er aber nicht als Sanitäter tätig, sondern arbeitete als Make-up-Artist für Spezialeffekte und Prothesen. Wie kam es wohl zu diesem kuriosen Karriere-Umweg?

Endlich geht's wieder los: So bald startet das Dschungelcamp 2025

Ab dem 24. Januar um 20:15 Uhr ist es so weit. Das Dschungelcamp startet in die 18. Staffel. Endlich gibt es die beliebte Reality-Show in der Primetime zu sehen.