Die härteste Dschungelcamp-Prüfung aller Zeiten? 5 Promis brechen wegen Horror-Mutprobe in Tränen aus

Es ist wieder Dschungelcamp-Zeit! Wie gewohnt werden die Promis so richtig gequält. Eine besonders harte Dschungelprüfung sorgt schon Tag 1 für Drama und Tränen: Wegen dieser Mutprobe verlieren gleich mehrere Promis die Fassung.

Wenn Tiergenitalien verspeist werden und Promis sich unter der australischen Sonne anzicken, dann heißt es wieder Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!. RTLs erfolgreichste Realityshow ist in die 18. Runde gestartet. Ab Tag 1 werden die Teilnehmenden so richtig in die Mangel genommen. Eine besonders harte Prüfung treibt die Stars direkt an ihre Belastungsgrenze. Gleich 5 Dschungelstars brechen in Tränen aus.

Tränen in der ersten Folge: Diese Mutprobe bringt die Dschungel-Stars aus der Fassung

Dass die Promis im Dschungelcamp nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst werden, ist wirklich keine Neuigkeit. Jahr für Jahr hat RTL vor allem eines im Sinn: Die Dschungel-Stars sollen auf möglichst diabolische Weise durch den Fleischwolf gejagt werden. RTL verfolgt in der Show ein ganz konkretes Ziel: Erst wenn die Kameras möglichst krasse Aufnahmen von angsterfüllten Promis im Kasten haben, hat das Produktionsteam sein Ziel erfüllt.

Wie gewohnt werden die Promis in Folge 1 von den unfreundlichen Ranger:innen aus dem Luxushotel in den Urwald verfrachtet. Dann beginnt der knallharte Show-Alltag. Die Stars sind in zwei Gruppen aufgeteilt; jedes der Teams muss direkt eine Mutprobe überstehen. Ein Team hatte dabei deutlich mehr Glück, denn bei ihrer Prüfung mussten sie nur durch einen Teich waten und Sterne einsammeln:

Das andere Team bekommt direkt an Tag 1 eine der härtesten Dschungelprüfungen überhaupt serviert! Die Stars müssen auf eine 50 Meter hohe Plattform klettern und sollen sich dann zu einem Bungee-Spring in die Tiefe überwinden. Was für Adrenalinjunkies wie ein wahr gewordener Traum klingt, treibt den Stars allerdings den Angstschweiß ins Gesicht. Das gesamte Team hat mit Tränen und Panikattacken zu kämpfen. Selbst die sonst so harten Realitystars wirken plötzlich ganz kleinlaut.

Schlagersternchen Anna-Carina Woitschak, Skandalnudel Alessia Herren und Sommerhaus-Gewinner Sam Dylan brechen die Prüfung ab; Damit kosten sie ihrem Team 3 wertvolle Sterne. DJane Edith Stehfest, Skandal-Kommentator Jörg Dahlmann und Reality-Macho Maurice Zwiwak wagen trotz Panik, Tränen und Angstattacken dann aber den Sprung! Damit holt das Team immerhin 3 von 6 Sternen. Welche Horror-Überraschungen noch im Dschungel warten, gibt es in den nächsten Tagen zu sehen.

Das Dschungelcamp läuft täglich um 20:15 Uhr live bei RTL. Die Show kann auf RTL+ live gestreamt werden; alle Folgen können im Anschluss gestreamt werden.