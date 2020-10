"Er machte The Blacklist episch": Fans und Kollegen verabschieden sich von Clark Middleton

Der beliebte The Blacklist-Schauspieler Clark Middleton ist gestorben. Seine Fans, seine Kollegen und seine Frau verabschieden sich auf Twitter öffentlich von ihm.

Clark Middleton ist am Sonntag, dem 4. Oktober 2020 mit 63 Jahren am West-Nil-Virus gestorben, berichtet Variety . In The Blacklist lief der Schauspieler zuletzt zu Höchstleistungen auf. Viele kannten ihn schon zuvor von seinen Rollen in Twin Peaks, Kill Bill, Birdman, Snowpiercer und mehr. Zahlreiche Fans, Kollegen und seine Familie verabschieden sich öffentlich auf Twitter und trauern um den Schauspieler.

Seine Frau Elissa Middleton schreibt über ihn:

Clark Tinsley Middleton, 63 - geliebter Schauspieler, Autor, Regisseur, Lehrer, Held, Ehemann, Leuchtfeuer, Freund. (...) Clark hatte eine wundervolle Seele , er trotze sein ganzes Leben Grenzen und setzte sich für Menschen mit Behinderung ein.

The Blacklist-Showrunner trauert um seinen guten Freund

Jon Bokenkamp, The Blacklist-Showrunner und -Produzent, veröffentlichte ein Statement zum Tod seines Kollegen und Freundes und verabschiedet sich von dem "einzigartigen und talentierten Schauspieler". In The Blacklist verkörperte Clark Middleton über sechs Staffeln hinweg Glen Carter, der mithilfe seines Jobs bei einer Fahrzeugbehörde Leute aufspürt.

Er liebte seine Arbeit leidenschaftlich. Und er war ein unglaublich großzügiger Mensch. Ich bin glücklich, dass ich die letzten Jahre mit Clark arbeiten durfte und daraus eine wundervolle Freundschaft wurde, auf die ich stolz bin. Die ganze Blacklist-Familie ist am Boden zerstört. Clark war einer der Guten und wir haben ihn viel zu früh verloren.

Amir Arison, der Aram Mojtabai in The Blacklist spielt, trauert um seinen Kollegen:

In einem zweiten Tweet zitiert Amir Arison den Vater von Clark Middleton:

Gib der Welt dein Bestes und das Beste kommt zu dir zurück.

Auch Twin Peaks-Schöpfer David Lynch verabschiedet sich von seinem ehemaligen Kollegen mit einer Video-Botschaft:

Fans von Clark Middleton und The Blacklist verabschieden sich von ihm

"Er machte The Blacklist episch", schreibt ein Fan seines Schauspiels in der langjährigen Serie bei Twitter:

Der Podcast TheBlacklist Exposed teilt Erinnungsfotos:

Für manche Fans war Clark Middleton der Grund, The Blacklist zu schauen:

In Staffel 7 wurde erstmals eine ganze Folge in The Blacklist den komödiantischen Künsten von Clark Middleton gewidmet. Darin versucht er, bei einem Wettbewerb ein Auto für Reddington zurückzugewinnen und gibt wider Erwarten nicht auf. Viele Fans posten Fotos und GIFs von dieser Episode:

Twin Peaks-Fans bleibt er als Charlie in bester Erinnerung:



Wenn ihr euch von Middleton verabschieden und eine seiner erwähnten Serien oder einen seiner Filme gucken möchtet, dann findet ihr The Blacklist, Birdman und Snowpiercer bei Netflix und Twin Peaks: The Return bei Sky Ticket.



Welche ist eure liebste Rolle von Clark Middleton?