Er war Brian Tanner in Alf: Benji Gregory im Alter von nur 46 Jahren gestorben

Als Brian Tanner wurde Benji Gregory mit der Kult-Sitcom Alf zum Kinder-Star. Jetzt wurde sein Tod im Alter von 46 Jahren bekanntgegeben.

Als Kind der Tanner-Familie aus Alf wurde Benji Gregory in der Rolle des Brian im jungen Alter berühmt. Jetzt wurde von seiner Schwester Rebecca Hertzberg-Pfaffinger verkündet, dass der Schauspieler verstorben ist.

Alf-Star Benji Gregory gab Schauspielkarriere in den 90ern auf

Benji Gregory wurde am 26. Mai 1978 in Los Angeles geboren. Der US-Amerikaner stammte aus einer Schauspielfamilie, in der sein Vater, sein Onkel und seine Schwester dem Beruf nachgingen. Seine Agentin war gleichzeitig seine Großmutter.

Vor seiner bekanntesten Rolle als Brian Tanner in Alf hatte er schon Auftritte in anderen Serien wie Das A-Team, T.J. Hooker und Punky Brewster.

Nachdem er in Alf die Rolle von Brian Tanner 102 Episoden lang spielte und in den 90ern noch ein paar Filmrollen annahm, machte Gregory seinen Schulabschluss und studierte am Academy of Art College in San Francisco. 2003 trat er der U.S. Navy bei, wo er aus gesundheitlichen Gründen 2005 ausschied. Seine Schauspielkarriere hatte er zu diesem Zeitpunkt schon beendet.

Benji Gregorys Schwester verkündete seinen Tod mit Facebook-Post

Laut Variety teilte die Schwester des Alf-Stars auf Facebook einen Post, in dem sie den Tod ihres Bruders öffentlich bekannt machte:

Schweren Herzens hat meine Familie viel zu früh einen Verlust erlitten. Ben war ein großartiger Sohn, Bruder und Onkel. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein, und er hat uns oft zum Lachen gebracht. Immer noch ertappe ich mich dabei, wie ich über kleine Videos oder Notizen von ihm lache zwischen dem Weinen.

Mein Bruder Ben wurde zusammen mit seinem geliebten Servicehund Hans in seinem Auto gefunden. Er starb am 13. Juni. Wir gehen davon aus, dass er am Abend des 12. dorthin ging, um einige Reste zu deponieren. (Er wurde in seinem Auto gefunden) und hat es nie aus dem Auto geschafft. Er schlief ein und starb an einem Hitzschlag im Auto.

Benji Gregory wurde nur 46 Jahre alt.