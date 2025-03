Er war der Shogun-Originalstar: Richard Chamberlain ist im Alter von 90 Jahren verstorben

Hollywood nimmt Abschied vom König der Miniserie: Richard Chamberlain. Mit Hauptrollen in Shogun und Die Dornenvögel spielte er sich in die Herzen von Millionen.

Richard Chamberlain ist vergangenes Wochenende im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Hawaii verstorben. Wie Variety berichtet, habe er zuvor einen Schlaganfall erlitten, woraufhin es zu gesundheitlichen Komplikationen kam. Am heutigen Montag, den 31. März, wäre er 91 Jahre alt geworden.

Unvergessen bleibt der charismatische US-Schauspieler vor allem als König der Miniserie – ein Titel, den er sich in den 80er Jahren mit Erfolgsformaten wie Shogun und Die Dornenvögel verdiente.

Richard Chamberlain: Schauspielschwarm als Stationsarzt, Japanreisender und Priester

George Richard Chamberlain wurde 1934 in Kalifornien geboren. Er studierte Kunstgeschichte und Malerei, hatte ein Kühlschrankunternehmen und war vielseitig interessiert, ehe es ihn die Serie Dr. Kildare zum TV-Star katapultierte. Fünf Staffeln lang war er in den 60er Jahren als titelgebender Mediziner der Krankenhausserie zu sehen. Danach zog es ihn nach Großbritannien, wo er sich auf der Theaterbühne als tragischer Held Hamlet bewies – bei weitem nicht die einzige Shakespeare-Rolle im Lauf seiner Karriere.

Zurück in den Staaten mischte Chamberlain in einigen Filmen wie Tschaikowsky – Genie und Wahnsinn, Die drei Musketiere und Die letzte Flut mit, ehe er 1980 die Hauptrolle in der Japan-Miniserie Shogun ergatterte. Als schiffbrüchiger Navigator John Blackthorne tauchte er in der Verfilmung des James Clavell-Romans in die Kultur Japans ein – ein Stoff, der 2024 mit der Neuverfilmung Shogun erneut zum Serien-Hit wurde.

Weitere Karriere-Highlights folgten in den 80er Jahren mit der Miniserie Die Dornenvögel, in der Chamberlain den Priester Ralph de Bricassart aus der Feder von Colleen McCullough verkörperte, sowie Agent ohne Namen, die Vorlage zu Die Bourne Identität.

Im selben Jahrzehnt machte der Schauspieler mit den strahlenden blauen Augen sich als Indiana Jones-Konkurrent Allan Quatermain auf der Kinoleinwand einen Namen. In Quatermain II – Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt war er neben seinem langjährigen Lebenspartner Martin Rabbett zu sehen, der von 1977 bis 2010 sein Leben mit ihm teilte, ehe man sich im Guten trennte. Zum Tod seines Exmannes sagte Rabbett im Statement (via Variety):

Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln. Er ist frei und schwebt vor uns zu seinen Lieben vor uns. Wie gesegnet waren wir, eine so wunderbare und liebevolle Seele gekannt zu haben.

Mit zuletzt ließ Chamberlain sich 2017 für einen kurzen Auftritt im Miniserien-Revival Twin Peaks: The Return blicken, um seinem Titel als König der Miniserie ein letztes Mal unter Beweis zu stellen.