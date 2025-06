"Er zieht alle Blicke auf sich": So gut ist Jensen Ackles' erste Hauptrolle seit Supernatural laut Fans im Amazon-Thriller Countdown

Es ist so weit: Nach 5 Jahren sehen wir Dean Winchester-Darsteller Jensen Ackles in seiner ersten Hauptrolle seit Supernatural. In Countdown spielt er einen Cop und Fans sich größtenteils einig.

Die ersten drei Episoden des neuen Amazon-Thrillers Countdown mit Jensen Ackles stehen seit dem 25. Juni zum Streamen bei Amazon Prime Video bereit. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge, doch Ackles' Fans haben sich natürlich schon zum Staffelauftakt eine Meinung gebildet. Wie gut ist die neue Hauptrolle und kann sie mit Dämonenjäger Dean Winchester mithalten?

Nach Supernatural gerät Jensen Ackles als Detective Meachum in eine Verschwörung

Natürlich hat Jensen Ackles in den letzten fünf Jahren nicht untätig herumgesessen. Allerdings nahm er nur Nebenrollen an oder Auftritte, die bloß eine Staffel dauerten. Er war Soldier Boy in The Boys und der Bruder der Hauptfigur in Tracker (was Dean Winchester schon sehr nahe kam). In Countdown sehen wir Jensen Ackles nun als kernigen Detective des Los Angeles Police Department.

Darum geht's in Countdown: Zu Beginn des sehr klassisch gehaltenen Krimi-Thrillers werden wir Zeug:innen eines Mordes, der zahlreiche Personen aus verschiedenen Regierungsbehörden auf den Plan ruft. Einer davon ist der Undercover-Ermittler Mark Meachum (Ackles). Bei den Ermittlungen stoßen er uns seine Kolleg:innen, wie sollte es anders sein, auf eine dunkle Verschwörung und große Bedrohung.

"Unwiderstehliche Präsenz“: Das sagen Fans zu Jensen Ackles in Countdown

Bei der englischsprachigen Bewertungsplattform IMDb gibt es bereits zahlreiche Rezensionen von begeisterten Ackles-Fans. Auch wenn der generelle Tenor verhalten ist – vor allem bei einem Blick auf die Kritiken – fällt vor allem der Name Jensen Ackles sehr oft im lobenden Kontext. "Dank Ackles ist es die Zeit wert", ist zu lesen. Er sei der Grund, warum die Serie unter unzähligen neuen Thrillern jeden Monat hervorsticht.

Ich kann nicht glauben, dass ich Jensen Ackles wieder auf meinem Bildschirm habe.

Viele kreiden die fehlende Originalität der Serie an, aber Ackles' macht es wieder gut:

"Mark Meachum ist ein komplexer Charakter , der wirklich einige dunkle Sachen durchgemacht hat. Und Ackles stellt den inneren Kampf wundervoll dar."

"Vor allem Jensen Ackles liefert eine brillante und nuancierte Performance als Mark Meachum, und verkörpert den Charakter perfekt."

"Jensen Ackles beweist einmal mehr, dass er ein Powerhouse am Bildschirm ist."

"Ackles bringt eine unwiderstehliche Präsenz mit, die einen dabei hält."

Ein ernstzunehmender Teil des Countdown-Publikums besteht sicherlich aus Supernatural-Fans, die sich über Ackles neue Hauptrolle freuen. Seine neue Rolle wird daher auch des Öfteren mit Dean Winchester verglichen. Bei Reddit geht ein Fan der Frage intensiv nach:

Der Charakter ist nicht identisch zu seiner Figur in Supernatural, aber er ist auch nicht das komplette Gegenteil. Im Vergleich ist Meachum definitiv weniger Idiot und viel ernsthafter als Dean. Offensichtlich ist diese Serie ein wenig bodenständiger und so ist es auch die Figur.

Was sich Mark und Dean teilen würden, sei "die Mischung aus Klugscheißer und Badass", was zumindest laut diesem Fan aber ein Vorteil sei.

Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge Countdown bei Amazon Prime. Insgesamt sind es 13 Folgen, in denen Jensen Ackles zeigen kann, wie sehr er diese Thriller-Serie tragen kann. Folge 4 erscheint am 2. Juli 2025.