Nach Jared Padalecki: The Boys Staffel 5 hat gerade den ultimativen Supernatural-Fanliebling gecastet

Die Supernatural-Reunion in The Boys Staffel 5 nimmt noch größere Ausmaße an. Nach Jensen Ackles und Jared Padalecki stößt jetzt auch noch der dritte ultimative Fanliebling zum Cast.

Amazon-Hit The Boys könnte sich eigentlich gleich in Supernatural umbenennen, denn in der Superhelden-Satire von Eric Kripke treffen zahlreiche Stars des beliebten Mystery-Horrors zusammen. Nachdem bereits Jensen Ackles als Soldier Boy in der Serie zu sehen war und der Boys-Cast mit 13 weiteren Supernatural-Stars aufwartete, wird Ackles in Staffel 5 nun Gesellschaft seiner zwei wohl wichtigsten ehemaligen Co-Stars bekommen.

Jared Padalecki und Misha Collins für The Boys Staffel 5 bestätigt

Jared Padalecki bestätigte seine Besetzung in The Boys Staffel 5 bereits vor einigen Monaten bei einem Q&A und sprach die Hoffnung aus, darin den Bildschirm erneut mit seinem Supernatural-Kollegen Jensen Ackles in vielen Szenen zu teilen. Jetzt dürfen sich Fans auf einen weiteren großen Star der Serie freuen, der in der neuen Boys-Staffel dabei sein wird: Misha Collins.

Die drei Schauspieler kamen für ein kurzes Video zusammen, das Prime Video auf X geteilt hat:

Misha Collins war in Supernatural als Engel Castiel zu sehen, der besonders mit Ackles' Figur Dean Winchester eine besondere Verbindung zu haben schien. Nun werden die beiden mit Padalecki erneut gemeinsam vor der Kamera stehen. Welche Rollen Collins und Padalecki in der 5. und finalen Staffel von The Boys innehaben, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon?

Wann genau uns das Superhelden-Finale auf Amazon Prime Video erreicht, ist bisher noch nicht bekannt. Nach aktuellem Stand werden die Dreharbeiten noch bis Sommer dieses Jahres andauern. Die Rückkehr der Boys in Staffel 5 scheint demnach 2026 wahrscheinlich. Vorher erreicht Fans jedoch noch die 2. Staffel des Spin-offs Gen V. Diese soll laut aktuellem Plan im Laufe dieses Jahres erscheinen.