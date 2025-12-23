Erneut verklagt: Kevin Costners Western-Epos Horizon steht vor dem nächsten Rechtsstreit

Kevin Costners ambitioniertes Western-Projekt Horizon kommt nicht zur Ruhe. Die rechtlichen und finanziellen Probleme rund um die Produktion häufen sich und bringen das Epos ins Wanken.

Erneut steht Kevin Costners Western-Epos Horizon vor einem Problem, das Schlagzeilen macht. Statt eines Starttermins für den zweiten Teil reiht sich ein Skandal an den nächsten. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wurde Costner gemeinsam mit seiner Produktionsfirma Territory Pictures erneut verklagt. Diesmal geht es um eine unbezahlte Kostümrechnung.

Vor Horizon Teil 2: Western-Star Kevin Costner wurde erneut verklagt

Bereits zwei Filme hat Costner aus eigener Tasche bezahlt, für den geplanten 3. Teil fehlt ihm die Finanzierung. Daraus macht der Schauspieler keinen Hehl und sucht einerseits aktiv nach Milliardären, die in den Film investieren, andererseits taucht er nach versunkenen Schätzen, um an Geld zu kommen. Das scheint auch bitter nötig zu sein, denn von dem bereits abgedrehten Teil 2 sollen noch Rechnungen offen sein.

Der Kostümverleiher Western Costume fordert rund 440.000 US-Dollar wegen unbezahlter Leihgebühren für Kostüme. Zudem wird dem Produktionsteam vorgeworfen, geliehene Kostüme beschädigt zurückgegeben zu haben. Bereits Anfang des Jahres hatte man einen ähnlichen Rechtsstreit über unbezahlte Kostümrechnungen für den ersten Teil. Dieser wurde aber außergerichtlich beigelegt.

Damit reiht sich eine weitere Klage zu den bereits vorhandenen. Mit der City National Bank und dem Verleih New Line Cinema steht eine Schiedsgerichtsverhandlung an, bei der es um mutmaßliche Verstöße gegen eine Co-Finanzierungsvereinbarung geht. Parallel läuft in Los Angeles eine weitere Klage einer Stuntfrau wegen sexueller Belästigung, Vertragsbruch und eines feindseligen Arbeitsumfelds.



Wann kommt Horizon Teil 2 in den Kinos?

Die Klagen fallen in eine ohnehin schwierige Phase für das Mammutprojekt. Der zweite Teil der Western-Saga sollte eigentlich schon veröffentlicht sein, wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem Teil 1 mit Einnahmen von nur 38,7 Millionen US-Dollar bei einem Budget von rund 100 Millionen Dollar deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

Das macht die Finanzierung weiterer Teile schwerer als gedacht. Trotz laufender Studio-Baupläne in Utah bleibt die Zukunft von Horizon ungewiss. Costners Western-Traum droht zunehmend an der juristischen und finanziellen Realität zu scheitern.