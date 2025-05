Dafür hat Kevin Costner Yellowstone geopfert – jetzt wird er auch noch wegen seiner großen Western-Saga verklagt

Kevin Costner wollte sich mit seiner eigenen Western-Saga einen Traum erfüllen. Langsam wird das Projekt jedoch zum Alptraum, denn Horizon zieht jetzt einen Rechtsstreit nach sich.

Mit Yellowstone hat sich Kevin Costner als wortkarger Cowboy John Dutton einmal mehr in die Herzen von Western-Fans gespielt. Umso schockierender war die Nachricht, dass der Schauspieler und die beliebte Serie von Taylor Sheridan ab dem zweiten Teil der 5. Staffel getrennte Wege gehen sollten. Costner nahm den Abgang jedoch nicht grundlos in Kauf, denn er sah sein eigenes ganz großes Western-Epos am Horizon(t), in das er Zeit, Herzblut und vor allem Geld steckte. Der Traum entwickelt sich nun jedoch langsam aber sicher zum Alptraum.

100 Millionen US-Dollar Budget: Western-Epos Horizon wurde zum Flop an den Kinokassen

Kevin Costner legte die Western-Saga Horizon als vierteiliges Projekt an, das er laut eigenen Aussagen irgendwann als zusammenhängenden zwölfstündigen Film in den Kinos sehen wollte. Horizon 1 und 2 wurden bisher abgedreht und haben zusammen Produktionskosten von rund 100 Millionen US-Dollar verschlungen. Teil 1 konnte laut Box Office Mojo jedoch nur 38 Millionen wieder einspielen. Der Kinostart von Teil 2 wurde daraufhin mehrfach verschoben, bis die Fortsetzung in den USA statt ins Kino ins Heimkino verschoben wurde. In Deutschland gibt es laut aktuellem Stand keinen neuen Termin für die Western-Fortsetzung.

Schaut hier einen Teaser zu Horizon 2:

Horizon - Teaser 1 (English) HD

Ein bitterer Schlag für Costner, der laut eigenen Angaben 39 Millionen US-Dollar seines eigenen Vermögens in das Epos steckte. Die Dreharbeiten zu Teil 3 wurden nach dem Kino-Flop bis auf Weiteres eingefroren – denn Costner fehlt es an Geld. Letztes Jahr erklärte er gegenüber dem Hollywood Reporter :

Ich brauche mehr Geld – das tue ich. Ich brauche ein paar dieser großen Milliardäre mit ihren verdammten Booten 'von hier nach da', die Leuten gerne erzählen, dass sie Milliardäre sind, um mit mir zu kommen und einen Film zu machen. Ich habe das Geld nicht, das sie haben und ich habe schon zwei [Filme] gemacht. Wo seid ihr, reiche Typen?

Finanzielle Ungereimtheiten: Horizon-Verleih leitet rechtliche Schritte gegen Kevin Costners Produktionsfirma ein

Jetzt scheint sich das Projekt endgültig zum Alptraum für Costner zu entwickeln, denn der Verleih New Line Cinema hat eine Schiedsklage gegen die Produktionsfirma des Regisseurs und Schauspielers eingereicht. Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll gegen den Deal verstoßen worden sein, der zum Western-Epos ausgehandelt wurde.

Demnach sollten sowohl New Line Cinema als auch Costners Firma Horizon Series einen Teil der Finanzierung des Films zurückzahlen. Horizon Series konnte ihren Teil jedoch nicht leisten, weshalb die City National Bank zunächst mit einem Schiedsanspruch an beide Firmen herantrat. New Line Cinema hat daraufhin rechtliche Schritte gegen Horizon Series eingeleitet.

Wie die Sache ausgeht, bleibt vorerst abzuwarten. Nach diesem weiteren Schlag scheint die Zukunft der Horizon-Saga jedoch womöglich endgültig besiegelt zu sein.