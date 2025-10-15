Erst GNTM, dann Dschungelcamp: Diese Trash-TV-Ikonen starteten ihre Karriere bei Heidi Klums Modelshow

Diese Realitystars hatten eigentlich den Traum einer Modelkarriere. Weil es bei Germany's Next Topmodel aber nicht klappen wollte, wurden sie auf andere Weise berühmt.

Eigentlich soll es bei Heidi Klums Castingshow Germany's Next Topmodel darum gehen, Nachwuchsmodels zu finden, die das Zeug haben, DER neue Star am Fashionhimmel zu werden. In der Realität will das Publikum aber vor allem eins sehen: Drama, Zoff und jede Menge Streitereien. Einige GNTM-Kandidatinnen sorgten in der Show sogar für so viel Ärger, dass sie anschließend als Realitystars im Trash-TV durchstarteten.

Diese TV-Stars starteten ihre Karriere bei GNTM

Micaela Schäfer – Als Erotiksternchen ist sie bis heute erfolgreich

Micaela Schäfer ist heute vor allem als Erotikstar bekannt, doch ihre Karriere begann tatsächlich bei GNTM. In der allerersten Staffel 2006 versuchte sie ihr Glück, damals noch total schüchtern und mit natürlichem Look. Im Laufe der Jahre unterzog sich die dunkelhaarige Reality-Darstellerin einer optischen Totalverwandlung und legte sich ein verruchtes Erotik-Image zu. Was dabei viele überraschen dürfte: Die freizügige Trash-Ikone weiß genau, was sie tut und hat ihre Karriere selbst bestimmt im Griff.

Gina Lisa Lohfink – Die Klatschpresse bekommt nicht genug von ihr

Gina Lisa Lohfink ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Klatschpresse. Das Interesse an der Realitydarstellerin bleibt riesig – leider meist aus negativen Gründen. In den vergangenen Jahren sorgte Lohfink immer wieder für Negativ-Schlagzeilen, unter dem wurde sie 2024 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss beim Autofahren erwischt worden ist. Viele Fans der ersten Stunde finden das schade, denn die Blondine startete 2008 bei GNTM als Nachwuchsmodel mit frechem Kurzhaarschnitt durch und begeisterte die Jury wochenlang, ehe sie als 12. rausflog.

Larissa Marolt – Von der Skandalnudel zum Soap-Sternchen

Larissa Marolt dürfte jedem GNTM-Fan ein Begriff sein, denn kaum eine Teilnehmerin eckte so viel an, wie sie. 2009 nahm sie an Heidi Klums Castingshow teil und erarbeitete sich in wenigen Folgen den Ruf als absolute Oberzicke. Jahre später gelang es Marolt aber, ihr Image gehörig aufzubessern. Durch ihre Teilnahme beim Dschungelcamp 2014 zeigte sie, dass in der österreichischen Diva eine toughe Kämpferin steckt, die ganz schön Power geben kann. Weil sie mutig zu allen Prüfungen antrat, wandelte sich ihr Image schlagartig ins Positive. Was dann passierte, konnte wohl kaum einer ahnen: Marolt startete als Schauspielerin durch und spielte für mehrere Jahre beim ARD-Hit Sturm der Liebe mit.

Sarah Knappik – Sie mauserte sich zur selbstbewussten Reality-Ikone

Sarah Knappik kann man vieles vorwerfen, aber eins ist sie definitiv nie: fake! Die 1,78 große Blondine startete in derselben GNTM-Staffel wie Gina-Lisa Lohfink durch und bewies schon in der Modelshow, dass sie ein loses Mundwerk hat und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Nach GNTM versuchte sie sich kurzzeitig als Model, doch ihre wahre Bestimmung fand sie im Reality-TV. 2024 wurde sie sogar in die Allstars-Staffel vom Dschungelcamp eingeladen. Online macht sich Knappik gegen Mobbing stark, denn das ehemalige Model hat seit einer Gewichtszunahme mit Hass zu kämpfen.

Tessa Bergmeier – Das Lieblingsgericht der Veganerin ist Beef

Tessa Bergmeier punktet in der Öffentlichkeit nicht gerade durch ihre sympathische Art, doch durch jede Menge Drama, Zoff und Ausraster mauserte sie dennoch zum gefragten Realitystar. Ihre TV-Karriere begann 2009, als sie bei GNTM gehörig auf den Putz haute und der Jury sogar den Mittelfinger zeigte. Während ihrer Teilnahme im Dschungelcamp 2023 machte sie ihre bipolare Erkrankung öffentlich. Zuletzt nahm die überzeugte Veganerin am Sommerhaus der Stars teil.