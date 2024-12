"Sie ist eiskalt": GNTM-Ikone rechnet mit Heidi Klum ab

Germany's Next Topmodel ist eine der erfolgreichsten Shows im deutschen TV. Trotzdem steht das Format seit Jahren in der Kritik. Eine Ex-Kandidatin packt über Heidi Klum aus und lässt kein gutes Haar an der Model-Mama.

Germany's Next Topmodel ist einfach Kult. Egal ob man die Show liebt oder hasst, lässt sich eins nicht leugnen: Seit 2006 ist der umstrittene Model-Contest eins der erfolgreichsten Formate im deutschen TV. Trotz des Erfolgs hagelt es aber immer wieder harsche Kritik von ehemaligen Teilnehmenden. Eine Ex-Kandidatin verrät, wie schlimm ihre Zeit mit Heidi Klum wirklich war.

Sommerhaus-Ikone Tessa Bergmeier: Bei GNTM galt sie als Oberzicke

Tessa Bergmeier (35) ist eine der bekanntesten GNTM-Teilnehmerinnen überhaupt. Die großgewachsene Brünette war in der vierten Staffel (2009) dabei und galt mit nur 19 Jahren als freche Oberzicke. Besonders für eine Szene bleibt sie in Erinnerung: Auf dem Laufsteg zeigte Tessa den Mittelfinger, weil ein Setfotograf sie beim Weinen fotografierte. In der Show sei es aber so dargestellt worden, als hätte die Geste der Jury gegolten. Sofort wurde Tessa aus der Show geschmissen; sich gegen Übergriffigkeiten zu wehren, scheint im Reality-TV nicht erlaubt.

Danach ging es für das Model erfolgreich im TV weiter. Egal ob Das Sommerhaus der Stars (2024), Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! (2023) oder Kampf der Realitystars (2022): Tessa Bergmeier war überall schon dabei. Eine Show sei aber besonders schlimm gewesen: Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum.

"Sie ist eiskalt": GNTM-Tessa erhebt schwere Vorwürfe gegen Heidi Klum

Tessa war nur für vier Folgen bei der Show, trotzdem soll die Zeit Narben hinterlassen haben. Als sie 2023 beim Dschungelcamp mitmachte, packte sie über ihre Zeit bei GNTM aus. Die Produktion soll alles dafür getan haben, Tessa als arrogante Zicke darzustellen: "Die haben mich verarscht. [...] Die haben mich zu einem Monster gemacht." Damals hätte sie nicht ahnen können, dass sie als Bösewicht der Staffel inszeniert werden würde, wie sie STRG_F verriet: "Ich war einfach nur ein naives, junges Mädchen, was alle Sätze abgeplappert hat."

Besonders über Model-Mama Heidi Klum weiß Tessa nichts Gutes zu berichten. Sie kritisierte, dass Heidis fröhliche Art total aufgesetzt sei. “Sie ist eiskalt. Sie hat keine Empathie”, urteilte Bergmeier. Sie kritisiert, dass Heidi nicht damit umgehen könne, von anderen überstrahlt zu werden: "Du darfst nicht mehr als sie leuchten."

"Je mehr Quote, desto mehr Kohle": Bei GNTM steht Drama im Mittelpunkt

Das Showkonzept sei darauf ausgelegt, junge Frauen vorzuführen, und Heidi Klum soll einen großen Beitrag dazu leisten. "Die lacht kleine Mädchen aus", so der Vorwurf von Tessa. Für sie sei das ein ganz klarer Fall von "Machtmissbrauch". Heidi sei “ein Mensch, der andere quälen kann, ohne jegliches Schuldgefühl.”

Mit diesem Eindruck scheint der Realitystar nicht allein. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Vorwürfe von ehemaligen Teilnehmenden laut. Skandalnudel Natalie Volk (27) verriet in einer Instagram-Story, dass Heidi im TV viel netter wirke als in echt: "Heidi ist ein sehr falscher Mensch." Ex-Juror Peyman Amin (53) gestand bei STRG_F, dass hinter dem inszenierten Drama ein System stecke:

Solange man auf diesen Zickenkrieg setzt, und diese Bloßstellung der Models, das sorgt für Quote. Je mehr Quote, desto mehr Kohle.

Trotz aller Kritik scheint Heidis Erfolg ungebrochen: Erst kürzlich gab ProSieben bekannt, den Vertrag mit der Model-Mama um viele Jahre verlängert zu haben.

Germany's Next Topmodel 2025: Wann startet die 20. Staffel?

Dass eine neue Staffel GNTM kommt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Bisher hält sich der Sender aber bedeckt zu einem konkreten Starttermin. Verschiedenen Gerüchten zufolge könnte es aber schon im Februar 2025 soweit sein. Die Dreharbeiten für die 20. Staffel haben bereits im Oktober 2024 begonnen.