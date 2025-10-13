Erste große Hauptrolle von Jensen Ackles nach Supernatural ist eingestampft und er reagiert getroffen: "Reinfall"

Nach dem Ende von Supernatural konnte Jensen Ackles kürzlich eine neue Hauptrolle landen, doch seine neue Action-Serie Countdown wird nun nach nur einer Staffel eingestellt.

Seit dem Ende von Supernatural vor fünf Jahren ging es für den Winchester-Bruder und Hauptdarsteller Jensen Ackles erfolgreich weiter: Neben seiner Rolle als Antagonist Soldier Boy in The Boys landete er auch die Hauptrolle in der Action-Serie Countdown auf Prime Video. Nun reagiert der Schauspieler auf das abrupte Ende der Serie.

Supernatural-Star Jensen Ackles reagiert auf Absetzung seiner Serie

Nach nur einer Staffel wird die Action-Serie Countdown eingestellt: Das verkündete Amazon letzten Freitag laut Berichten von Deadline . Zwar hatte Countdown trotz schlechter Kritiken gute Zuschauerzahlen abrufen können. Eine Fortsetzung werde es dennoch nicht geben. Hauptdarsteller Jensen Ackles äußert sich nun auf Instagram zur Absetzung seiner Serie und wirkt offensichtlich betroffen von der Entscheidung.

Amazon hat sich entschieden, [die Serie] aufzugeben und... es ist ein Reinfall. Ich hatte so viel Spaß bei der Produktion dieser Serie. Ich hatte eine großartige Zeit mit den Darstellern und dem Team.

Er bedankt sich beim Macher Derek Haas, den anderen Drehbuchautor:innen und Amazon selbst, bevor er sich von seiner Rolle verabschiedet:

Manchmal kann man sich vornehmen, sein Bestes zu geben und alle Kriterien zu erfüllen, und letztendlich liegt es doch nicht in der eigenen Hand. So ist das nun mal in dieser Branche. Das ist das Ende für Mark Meachum. … Aber ich bin dankbar für diese Erfahrung. Wir sehen uns wohl irgendwann bei einem anderen Projekt wieder.

Wie ging es für Jensen Ackles nach Supernatural weiter?

Nach dem Ende von Supernatural ging es für Jensen Ackles direkt weiter: Seit mehreren Staffeln spielt er in The Boys die Rolle des Soldier Boys und wird im kommenden Spin-off The Boys: Vought Rising ebenfalls auftreten. Erste Bilder von Jensen Ackles im neuen The Boys-Prequel sind bereits erschienen.

In Countdown hatte Ackles einen LAPD-Beamten gespielt, der für eine geheime Task Force einen Mord aufklärt und einer finsteren Verschwörung auf die Spur kommt. Nach nur einer Staffel ist nun Schluss: Supernatural-Fans dürfen sich wohl aber weiter auf neue Projekte des Schauspielers freuen, oder können die erste Staffel auf Prime Video im Stream nachholen.