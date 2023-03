Erste John Wick 4-Kritiken völlig aus dem Häuschen: "Ich glaube wirklich nicht, dass dieser Teil noch übertroffen werden kann"

Nächste Woche startet John Wick: Kapitel 4 im Kino. Die ersten Kritiken versprechen ein Action-Epos mit Keanu Reeves, wie wir es noch nie zuvor auf der großen Leinwand gesehen haben.

John Wick: Kapitel 4 kündigt sich mit einer epischen Laufzeit von 169 Minuten an und befindet sich auf dem besten Weg, zu einem der definierenden Actionfilme unserer Zeit zu werden. Nachdem bereits die ersten Reaktionen zur Keanu Reeves-Rückkehr voller Euphorie waren, schließen die ausführlichen Kritiken an die Lobgesänge an.



Mit John Wick: Kapitel 4 erwartet uns keine beliebige Fortsetzung, sondern ein explosiver Trip rund um den Globus, der die Reihe in neue Höhen katapultiert. Lasst euch von der langen Laufzeit nicht abschrecken. Regisseur Chad Stahelski und sein Team haben einen weiteren Action-Blockbuster für die Geschichtsbücher geschaffen.

Action-Meisterwerk bald im Kino: Die ersten Kritiken zu John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves

Der Filmkritiker Simon Thompson von The Playlist bezeichnet John Wick: Kapitel 4 als knochenbrechendes Crescendo der Action-Reihe:

John Wick: Kapitel 4 ist berauschend wie anstregend. Mit dieser unglaublich befriedigenden Tour de Force erreicht Reeves' Wick den Status einer Ikone und liefert das perfekte knochenbrechende Crescendo eines der größten Action-Franchises in der Geschichte des Kinos ab. Der Film ist pures Gold.

Leonine John Wick: Kapitel 4

Frank Scheck geht in seiner Besprechung für den Hollywood Reporter sogar noch einen Schritt weiter und spricht von der Neudefinition der Reihe.

Größer, böser, mutiger, länger und mit mehr spektakulären Set-Pieces ausgestattet, als ein Film überhaupt bewältigen kann: Dieser epische Actionfilm definiert die Reihe neu.

Wenn es nach Uproxx -Kritiker Mike Ryan geht, sollte John Wicks Reise an diesem Punkt enden, da es schwer wird, Kapitel 4 zu übertreffen.

Sollte das der letzte John Wick-Film gewesen sein, dann geht Kapitel 4 problemlos als der beste Teil der Reihe und als Anwärter einer der besten puren Actionfilme in der jüngeren Vergangenheit, wenn nicht sogar aller Zeiten durch. Der Film ist so gut, dass ich hoffe, dass sie die Geschichte hier beenden. Ich glaube wirklich nicht, dass dieser Teil noch übertroffen werden kann.

Bei Entertainment Weekly schwärmt Leah Greenblatt von einem Actionfilm, bei dem sich Chad Stahalski nach Lust und Laune austoben kann.

Während Wick einen Weg der stoischen Zerstörung über mehrere Kontinente geht, macht sich der langjährige Regisseur der Reihe, Chad Stahelski [...] an das, was er am besten kann: kreative Kills, weit verstreute Postleitzahlen, unzählige Body Counts. Nachdem er schon bei den vorherigen Filmen eine gewisse Messlatte gesetzt hat [...], entfesselt er jetzt sein gesamtes Können (oder zumindest sein Location-Budget) in den vielen Tableaus von Teil 4.

Leonine John Wick: Kapitel 4

Eine der kritischeren Stimmen kommt von Slant , wo Derek Smith die Beobachtung aufstellt, dass die Reihe die Stärken des Originals verloren hat.

In dieser Entwicklung und Erweiterung des Wickaverse scheinen die Filmemacher das vergessen zu haben, was den ersten und teilweise auch den zweiten Film der Reihe so gut gemacht hat.

John Wick: Kapitel 4 ist ein weiteres Kunstwerk des modernen Actionkinos. Die für die rechte simple Geschichte ausufernde Laufzeit von fast drei Stunden erweist sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit als (fast) völlig berechtigt, weil einfach jeder Moment – von der vermeintlich simplen Dialogszenen bis zum großen Action-Feuerwerk – schlichtweg saugeil aussieht.

Unsere Schwesternseite Filmstarts schließt dagegen an die positiven Stimmen an. Björn Becher schwärmt von einem Kunstwerk des modernen Actionkinos.

John Wick: Kapitel 4 startet am 23. März 2023 in den deutschen Kinos.

