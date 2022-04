Erste Reaktion auf brutales Wikinger-Epos sollte Vikings-Fans beglücken: "Ich war in Ehrfurcht"

Bald startet der brutale Vikings-Ersatz The Northman. Gravity-Regisseur Alfonso Cuarón hat den Film schon gesehen und verspricht ein gewaltiges Erlebnis.

Bald startet mit The Northman ein brutales Rache-Epos im Kino, das vor allem für Vikings-Fans ein Muss werden dürfte. Bereits der erste Trailer versprach ein gewaltiges Erlebnis, das verstörender als alle Staffeln der Wikinger-Serie wirkt. Ein gefeierter Regisseur hat The Northman schon gesehen und teast eine überwältigende Seherfahrung, die ihn selbst umgehauen hat.

Gravity-Regisseur teast The Northman mit großen Worten

Wie IndieWire berichtet, kommt in einem größeren New Yorker-Bericht zu The Northman auch Alfonso Cuarón zu Wort. Der Regisseur von Filmen wie Gravity und Roma wurde von Robert Eggers' kommendem Werk förmlich weggeblasen:

Jedes einzelne Bild ist mit allen thematischen Elementen des gesamten Films aufgeladen. Ich muss sagen, es ist sehr komplex, es ist sehr kompliziert, was er macht.

Schaut hier noch den Trailer zu The Northman:

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

Ähnlich wie The Revenant soll der herausfordernde Dreh von The Northman zu einem extrem fesselnden Seherlebnis führen:

Der Eindruck ist fast berauschend. Du bist da und atmest mit diesen Schauspieler:innen.

In der Handlung des Wikinger-Epos spielt Alexander Skarsgård die Hauptfigur Prinz Amleth, der sich auf den Weg macht, um den Mord an seinem Vater zu rächen. Dabei vermischt Robert Eggers wohl realistische und übernatürliche Elemente, ohne eine Erklärung dafür zu liefern. Alfonso Cuarón beschreibt sein The Northman-Seherlebnis dadurch beeindruckt:



Ich war einfach nur in Ehrfurcht. Es ist, als wären diese [übernatürlichen] Elemente so natürlich wie das Wetter. Und Menschen koexistieren mit diesen Elementen. Die Existenz von Hexen steht außer Frage. Es gibt keine weitere Erklärung... Es waren einfach Hexen.

Ab dem 21. April könnt ihr euch selbst von diesen schwärmerischen Beschreibungen überzeugen. Dann startet The Northman in den deutschen Kinos.

