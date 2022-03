Ultrabrutaler Vikings-Ersatz: Düsteres Wikinger-Epos hat den Star mit einer Szene zerstört

Schon der Trailer zum Vikings-Ersatz The Northman verspricht einen brutalen Rachefeldzug. Hauptdarsteller Alexander Skarsgård hat jetzt verraten, dass ihn eine besonders harte Szene fertig gemacht hat.

Mit The Northman dürfen sich alle Vikings-Fans im April wohl auf einen der besten Blockbuster des Jahres freuen. Der beeindruckende Trailer kündigte bereits ein düsteres Wikinger-Epos mit einer brutalen Rachegeschichte voller Stars an. In einem aktuellen Interview hat The Northman-Hauptdarsteller Alexander Skarsgård jetzt eine Szene genauer beschrieben, die ihn durch die intensive Härte am Set total fertig gemacht hat.

Schaut hier noch den deutschen The Northman-Trailer:

The Northman - Trailer 1 (Deutsch) HD

Ultrabrutale The Northman-Szene hat den Hauptdarsteller beim Dreh geschockt

In der Handlung des Wikinger-Epos spielt Skarsgård die Hauptfigur Prinz Amleth, der sich auf den Weg macht, um den Mord an seinem Vater zu rächen. Dass es dabei alles andere als zimperlich zugeht, hat der Star in einem aktuellen Empire -Interview beschrieben. Eine Szene hat ihn beim Dreh besonders fertig gemacht:

Dieser Höhepunkt, wo ich einem Typen die Kehle rausreiße und den Mond anheule … das war ein Urschrei. Ich lasse einfach alles raus. Ich war erschöpft, und ich glaube, man sieht es in der Aufnahme. Ich war ein Wrack. Wirklich ein Wrack.

Die Schilderung der The Northman-Szene erinnert schon jetzt an einen der brutalsten Game of Thrones-Momente mit Khal Drogo, der seinen Widersacher ähnlich tötet. Bei der Gewalt scheint sich der Film definitiv mehr an dem HBO-Hit als an Vikings zu orientieren.

Ab dem 21. April könnt ihr euch dann selbst von The Northman überzeugen. Dann startet das Wikinger-Epos mit weiteren Stars wie Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy und Ethan Hawke bei uns im Kino.

