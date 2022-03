Bald im Kino: Ultrabrutales Wikinger-Epos hat eine bizarre Szene, die alles in Vikings toppt

Vikings-Fans freuen sich schon jetzt auf The Northman. Ein Darsteller verrät anhand einer Szene, wie abgefahren das blutige Wikinger-Epos wird.

Lange Haare, Met und blutige Rache: Das kommende Wikinger-Epos The Northman wirkt schon jetzt brutaler als jede Vikings-Staffel. Und bizarrer. Darsteller Ethan Hawke beschreibt eine Szene, in der er mit Co-Star Willem Dafoe unter dem Einfluss von "Wikinger-LSD" steht.

Skurrile Szene im Vikings-Ersatz klingt schon jetzt unglaublich

Der Schauspieler verriet GQ :

Wir haben diese unglaubliche Szene. Wir ziehen uns aus und nehmen eine Art Wikinger-LSD und heulen gemeinsam den Mond an. Und oh mein Gott, wenn man nackt sein und den Mond anheulen muss, ist [Willem Dafoe] ein großartiger Partner.

Schaut euch den deutschen The Northman-Trailer an:

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

Was absurd klingt, hat sicher mit Dafoes Rolle als Seher Heimir zu tun, der vermutlich allerlei Kräuter für seine Visionen nutzt. Nichtsdestotrotz wird es ein einzigartiges Kino-Erlebnis, die beiden Schauspiel-Legenden nackt und high durch die Gegend tanzen zu sehen.

Wann kommt der Vikings-Ersatz The Northman in die Kinos?

Bis Vikings-Fans in diesen Genuss kommen, dauert es nicht mehr lange. The Northman wird am 21. April 2022 anlaufen. Regie führt Robert Eggers, der sich schon mit The Witch und The Lighthouse als Meister verstörender Stoffe erwiesen hat.

