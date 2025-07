Erste Reaktionen feiern neuen Superman-Film: "Nonstop-Spritztour voller Humor, Action und Emotionen"

Die ersten Reaktionen zu James Gunns großem DC-Neustart trudeln im Internet ein. Wie gut ist der neue Superman-Film geworden? Wir verschaffen euch einen Überblick.

Es passiert nicht alle Tage, dass ein neues Cinematic Universe im Kino gestartet wird. Mit Superman ist aber genau das der Fall. Regisseur und Drehbuchautor James Gunn stellt seine eigene Vision des klassischen Superhelden vor, die fortan als Grundlage für das neue DC-Universum auf der großen Leinwand fungieren soll.

Doch wie gut ist das Superman-Reboot mit David Corenswet in der Hauptrolle geworden? Ausführliche Kritiken stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch unter Embargo. Dafür dürfen die Menschen, die den DC-Blockbuster bereits gesehen haben, erste Reaktionen in den sozialen Medien teilen – und die fallen bisher sehr positiv aus.

So sehen die ersten Reaktionen zu Superman aus

Filmjournalist Germain Lussier von io9 und Gizmodo verspricht:

[Superman] ist eine Nonstop-Spritztour, vollgepackt mit Humor, Action und Emotionen. Es gibt Spektakel ohne Ende, ungezügelten Optimismus und eine alberne Unvorhersehbarkeit, die alles zusammenhält, selbst wenn es ein paar kleinere Probleme gibt. So haben wir DC noch nie gesehen, und das ist großartig.

Filmkritikerin Courtney Howard (u.a. Variety und The A.V. Club) sieht das ähnlich:

[Superman ist] eine großartige Leistung und hoffnungsvoller Balsam, der frühere Versionen (Kino und Comics) ehrt und gleichzeitig einen eigenen Weg einschlägt. [David] Corenswet hat diesen heldenhaften Schimmer. [Lex Luthor-Darsteller Nicholas] Hoult ist herrlich teuflisch. [Lois Lane-Darstellerin Rachel] Brosnahan strotzt vor Elan und Tatkraft. Krypto ist hinreißend.

Noch ausführlicher wird Perri Nemiroff von Collider:

Superman hat mich so unglaublich glücklich gemacht. Der Film steckt voller aufregender Action-Szenen und gut platziertem Humor und Leichtigkeit, aber das Herzstück ist Supermans Menschlichkeit und sein Beharren darauf, Gutes zu tun und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Weiter erklärt sie:

David Corenswet bringt eine so ansteckende Entschlossenheit und Wärme in die Rolle, dass dieses Streben alles verzehrt und unglaublich ermutigend wird. Um dies noch weiter zu unterstreichen, scheuen sich Gunn und Co. nicht, die Herausforderungen zu ergründen, denen man begegnen kann, wenn man versucht, sich in unserer Realität zurechtzufinden und gleichzeitig an diesen Grundwerten festzuhalten.

Der Filmjournalist Mike Ryan zieht sogar einen Top Gun: Maverick-Vergleich:

Ich war absolut begeistert von James Gunns Superman. Große Themen, aber trotzdem pure Freude. Es hat mich in eine tolle Stimmung versetzt (was heutzutage nicht oft vorkommt); so glücklich bin ich seit Top Gun: Maverick nicht mehr aus dem Kino gekommen.

Superhelden-Experte Brandon Davis schreibt begeistert:

Superman ist ein Triumph für das neue DC-Universum. [Der Film] ist ein Comic, der durch wunderschöne Live-Action-Action zum Leben erweckt wurde und voller Hoffnung und Erfüllung steckt. Er hat mir tatsächlich Freudentränen entlockt. Superman für alle. David Corenswet wurde für Superman und Clark Kent geboren. Habe es geliebt.

Wie immer gilt: Erste Reaktionen fallen in der Regel sehr überschwänglich aus. Mit der Veröffentlichung der ausführlichen Filmkritiken dürfte sich das Stimmungsbild etwas differenzieren. Der grundlegende Tenor macht dennoch neugierig auf den Film. Nicht zuletzt klingt er wie ein interessanter Gegenentwurf zur letzten DC-Ära im Kino.

Wann startet James Gunns Superman im Kino?

In wenigen Tagen ist es so weit: Ab dem 10. Juli 2025 erobert James Gunns Superman die große Leinwand und wir können selbst herausfinden, was es mit der neuen Version des Mannes aus Stahl auf sich hat. Neben David Corenwert gehören u.a. Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Nathan Fillion und Isabela Merced zum Cast.