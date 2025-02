Erste Reaktionen zu Captain America 4: Marvel-Fans müssen jetzt ganz stark sein

Vor wenigen Stunden feierte Captain America: Brave New World seine Premiere. Nun sind die ersten Reaktionen von Kritiker:innen und Fans eingetroffen. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Captain America: Brave New World hat eine lange Geschichte hinter sich. Nicht nur wurde der Film über diverse Marvel-Projekte vorbereitet, allen voran die bei Disney+ erschienene Serien The Falcon and The Winter Soldier. Auch die Produktionsgeschichte war ein Auf und Ab der Gefühle, inklusive mehrerer Nachdrehs und Verschiebungen.



Die Gründe dafür waren nicht nur kreativer Natur. Teil 4 der Captain America-Reihe ist auch mitten in den Doppelstreik geraten, der Hollywood vor zwei Jahren über mehrere Monate lahmlegte. Doch jetzt ist er endlich da und eröffnet das Marvel-Jahr 2025 im Kino. Wir haben die ersten Reaktionen von der Weltpremiere gesammelt.

Captain America 4 kommt gemischt bei Kritik und Fans an

Der Popkultur-Journalist Germain Lussier, der für Gizmodo und io9 schreibt und ein absoluter Experte in allen Marvel-Sachen ist, schreibt auf X (ehemals Twitter):

Irgendwie enttäuscht von Captain America: Brave New World. Es gibt einige gute Action-Momente und [Anthony] Mackie ist ein charismatischer Cap, aber thematisch ist alles durcheinander, zu kompliziert und letztendlich ein bisschen sinnlos. Konnte mich nie mit irgendetwas fesseln. Ein Reinfall.

Mike Ryan, der sich zuletzt durch seine exzellente Arbeit bei Uproxx einen Namen gemacht hat, stimmt in das enttäuschte Echo seines Kollegen ein:

Captain America: Brave New World scheint nur zu existieren, um die losen Enden von Der unglaubliche Hulk und Eternals zu verknüpfen. Und dabei ist die Handlung ungefähr so ​​verworren und langweilig, wie sich das anhört. [Der Film] hätte Captain America: Lose Enden heißen sollen.

Dem fügt er in einem weiteren Post hinzu:

Und ich liebe Mackies Sam Wilson, das ist also sehr enttäuschend.

Inverse-Filmkritikerin Hoai-Tran Bui zieht einen Vergleich zu Netflix-Serien, die darauf ausgelegt sind, dass Zuschauende die meiste Zeit am Smartphone hängen:

Captain America: Brave New World: sieht so aus, als hätte Marvel das Netflix-Memo bekommen, dass Charaktere alles sagen müssen, was sie tun, damit ein unaufmerksames Publikum mithalten kann. Extreme Disney+-Serien-Energie.

Tamara Fuentes von Cosmopolitan fasst ihre Gedanken folgendermaßen zusammen:

Captain America: Brave New World ist großartig, wenn er Sam Wilson an der Seite von Joaquin Torres glänzen lässt, während sie sich durch die Komplexität ihres Heldentums und Amerikas bewegen. Aber das alles wird durcheinander gebracht mit dem, was offensichtlich für die Zukunft des MCU geplant ist. Es gibt einige spannende Momente, die die Fans beim Zuschauen begeistern werden. Aber im Großen und Ganzen ist es klar, dass es nur ein weiterer Film ist, der das nächste große Ding, das Marvel in petto hat, vorbereiten soll. (Was im Moment irgendwie noch unklar ist, auch wenn wir alle wissen, dass es Doomsday ist.)

David Ehrlich, der Chefkritiker von IndieWire, spricht zwar keine klare Empfehlung aus, hat aber einen Tipp, wem Captain America: Brave New World gefallen könnte:

Ich habe wirklich gute Neuigkeiten für alle, deren zwei Lieblings-Marvel-Filme Der unglaubliche Hulk und Eternals sind.

Joey Paur, einer der Co-Gründer von GeekTyrant, formuliert als Fazit:

Captain America: Brave New World hat einige lustige Momente, aber insgesamt ist er nichts Besonderes. Harrison Ford war der beste Teil, aber die Geschichte hat mich nie richtig gepackt und das Drehbuch war schwach. Schade, ich hatte auf einen besseren Marvel-Film gehofft.

Deutlich positiver klingt die Reaktion von dem Film-YouTuber Jones Vibes:

Captain America: Brave New World gab mir das Gefühl, ich würde wieder das MCU sehen – und das ist gut so. Düster, intensiv und voller Winter Soldier-Vibes. [Der Film] ist nicht ohne Fehler – fühlt sich manchmal etwas unzusammenhängend an –, aber Anthony Mackie überzeugt mit dem Schild und Red Hulk ist ein Biest. Starker Start in ein großartiges Jahr für Marvel.

Tessa Smith von Mama's Geeky hat ebenfalls Gefallen an dem Film gefunden:

Captain America: Brave New World war definitiv besser, als ich dachte. Ich liebe die Wortgefechte zwischen Danny Ramirez und Anthony Mackie. Das CGI von Harrison Fords Red Hulk ist großartig. [Der Film] hat sicherlich seine Probleme, aber die Überraschungen in puncto Fanservice sind gelungen.

Insgesamt fallen die ersten Reaktionen nicht so überschwänglich aus, wie wir es in der Vergangenheit bei anderen Marvel-Filmen erlebt haben. Gleichzeitig sei betont, dass es sich hierbei nur um kurze Social-Media-Posts handelt, die ein grobes Stimmungsbild verschaffen. Die ausführlichen Filmkritiken treffen erst heute Abend ein.

Wann startet Captain America 4 im Kino?

Captain America: Brave New World startet am 13. Februar 2025 im Kino. Anthony Mackie spielt die Hauptrolle. An seiner Seite sind u.a. Danny Ramirez, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Liv Tyler und Harrison Ford zu sehen. Inszeniert wurde der Film von Julius Onah, bekannt für The Girl Is in Trouble und The Cloverfield Paradox.