Erster Avatar 2-Trailer nach 13 Jahren Wartezeit: Dafür lohnt sich jeder Kinobesuch

Avatar 2: The Way of Water kommt im Dezember endlich ins Kino. Die ersten bewegten Bilder aus James Camerons heiß erwartetem Science-Fiction-Blockbuster sehen absolut berauschend aus.

Nachdem Avatar – Aufbruch nach Pandora in Windeseile die Milliarden-Marke an den Kinokassen passierte, war klar, dass uns früher oder später eine Fortsetzung erwartet. Dass es so viel später wird – damit haben vermutlich nur die wenigsten gerechnet. 13 volle Jahre sind ins Land gezogen, wenn Avatar 2: The Way of Water im Dezember in die Kinos kommt.

Doch wie sieht diese Fortsetzung aus? Nach all den Verschiebungen (ursprünglich sollte der Film im Dezember 2014 starten) ist die Spannung groß, woran genau Regisseur James Cameron so lange gearbeitet hat. Disney zeigt den ersten Avatar 2-Trailer nun exklusiv vor Doctor Strange in the Multiverse of Madness im Kino. Wir konnten bereits einen Blick auf die ersten bewegten Bilder aus Avatar 2 werfen.

Pandora ist der größte Star im Avatar 2-Trailer

Falls ihr nicht mehr wisst, wer Toruk Makto ist und was es mit diesem Eywa auf sich hat – keine Angst: Der Avatar 2-Trailer steht ganz im Zeichen der Wiederentdeckung. Ohne sich in der Mythologie der Reihe zu verlieren, wird die atemberaubende Welt von Pandora gefeiert. Der Planet war schon im ersten Teil der heimliche Hauptdarsteller der Geschichte. Die Fortsetzung ist sich dessen sehr bewusst.

So sah damals der erste Trailer zu Avatar aus:

Avatar - Teaser Trailer (English) HD

Statt den Familienstammbaum von Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) aufzuschlüsseln, führt uns die Kamera durch dicht bewachsene Wälder und die Tiefen des Ozeans. Dass Avatar 2 ein Wasserfilm wird, ist kein Geheimnis. Vielmehr ist es das einzige konkrete Versprechen, mit dem Cameron seit über einer Dekade auf Teil 2 neugierig macht. Eine weitere Kinorevolution sollten wir allerdings nicht erwarten.

Avatar im Wasser sieht aus wie Avatar auf dem Land und in der Luft. Die Na'vi bahnen sich ihren Weg durch wunderschöne Bilderwelten, die nahezu komplett aus dem Computer stammen und dennoch eine unglaubliche Tiefe besitzen. Auch wenn Cameron sein Science-Fiction-Epos nicht grundlegend neu erfindet: Schon im Trailer ist der Immersionseffekt von Avatar 2 grandios – schlicht überwältigend.

Der Avatar 2-Trailer weckt die Sehnsucht nach 3D im Kino

Es fühlt sich merkwürdig an, wieder durch die Gläser einer 3D-Brille zu blicken, nachdem die entsprechende Technologie im Kino der letzten Jahre so gut wie keine Rolle mehr gespielt hat. Zuletzt wurde kaum noch ein Blockbuster wirklich in 3D gedreht. Die meisten Filme sind auf lieblose Konvertierungen ausgewichen. Der Avatar 2-Trailer braucht nur wenige Sekunden, um an die besten Facetten des 3D-Kinos zu erinnern.

© 20th Century Studios/Disney Avatar

Durch Wurzeln und Bäume schlängeln wir uns mit den Figuren. Klettern, tauchen, fliegen: Alles wirkt vertraut und dennoch liegt ein Schleier voller Frische und Neugier über Pandora, als würden wir zum ersten Mal durch die Wolkendecke des Planeten brechen und auf dessen Landschaft blicken. Das Leben auf Pandora hat sich weiterentwickelt, genauso wie die digitalen Effekte und die Musik: James Horners vertrautes Avatar-Motiv erklingt erst am Ende ganz leise.

Wo kann man den Avatar 2-Trailer schauen? Der Avatar 2-Trailer feierte letzte Woche bei der CinemaCon seine Premiere. Er ist rund eineinhalb Minuten lang. Ab Mittwoch, dem 4. Mai 2022, läuft er in Deutschland eine Woche lang exklusiv vor Doctor Strange 2 in den Kinos. Danach wird er online veröffentlicht.

Wir sind also noch nicht ganz angekommen. Die vollständige Rückkehr nach Pandora erfolgt erst im Dezember. Die ersten Bilder entwickeln jedoch jetzt schon einen Sog, der das Warten unerträglich macht. Jede Sekunde des Avatar 2-Trailers strahlt pures Vertrauen in die Kraft des Kinos aus. "Wohin wir auch gehen, diese Familie ist unsere Festung", sagt Jake Sully am Ende mit der gleichen unerschütterlichen Überzeugung, mit der Cameron dem Kino vertraut.

Avatar 2: The Way of Water startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos.

Podcast: Was ist vom ersten Avatar-Film geblieben?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns nach all den Jahren nochmal Avatar – Aufbruch nach Pandora an und beschäftigen uns mit dem Vermächtnis des Mega-Blockbusters.

Avatar – Aufbruch nach Pandora hat das Kino mit seiner modernen 3D-Technik revolutioniert. Dich was ist davon über nach über einem Jahrzehnt übriggeblieben? Im Podcast blicken wir auf James Camerons Sci-Fi-Epos zurück.

