Erster Blick auf House of the Dragon Staffel 2 zeigt die Todfeindinnen der Game of Thrones-Serie und bestätigt den Startzeitraum

Das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon kehrt bald mit Staffel 2 zurück. Jetzt zeigen erste Poster die beiden großen Gegenspielerinnen der Serie und deuten den Start an.

Das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon zählt zu den besten Fantasy-Serien der letzten Jahre. Seit 2022 warten Fans geduldig auf Nachschub. Jetzt gibt es endlich die ersten Einblicke in Staffel 2. In Form zweier Poster, die Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und Königin Alicent Hightower (Olivia Cooke) zeigen.

In Staffel 2 von House of the Dragons prallen zwei Kriegsparteien aufeinander

Die ersten Poster zur Serie wurden vom offiziellen House of the Dragon-Account auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Nachfolgend könnt ihr euch die Poster anschauen.

Zu sehen sind Alicent Hightower und Rhaenyra Targaryen in einem Regen aus Funken. Darüber hinaus kündigen die Produzenten einen weiteren Einblick in Staffel 2 der Serie an. Dabei könnte es sich um eine Featurette oder einen Teaser-Trailer handeln, der zur aktuell laufenden Messe CCXP gezeigt wird.

Was genau in Staffel 2 des Game of Thrones-Spin-offs passieren wird, ist bisher noch nicht bekannt. Feststeht allerdings, dass die beiden ehemaligen besten Freundinnen Alicent und Rhaenyra zum Start nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Einmal mehr scheint ein brutaler Krieg in Westeros bevorzustehen.

Wann kommt Staffel 2 von House of the Dragons nach Deutschland?

Wie die Poster zeigen, soll die zweite Staffel von House of the Dragon im Sommer 2024 erscheinen. Nach dem Veröffentlichungsschema der ersten Staffel zu urteilen, werden auch die neuen Folgen voraussichtlich nur knapp nach dem US-Start in Deutschland bei Skys Streaming-Dienst WOW zu sehen sein.

