"Ich hasse dich": Fantasy-Star enthüllt bizarre Fan-Begegnung, aber wenigstens bekam sie im Gegensatz zu Pedro Pascal keine Infektion

Fans von Game of Thrones und Co. können offenbar kaum zwischen Stars und ihren Figuren unterscheiden. Neustes Beispiel: House of the Dragon-Star Olivia Cooke.

Begegnungen mit Game of Thrones-Fans sind offenbar eine ganz "besondere" Erfahrung.Oberyn Martell-Darsteller Pedro Pascal wollten sie jahrelang in die Augen fassen, während Kollegin Olivia Cooke aus dem GOT-Ableger House of the Dragon anscheinend regelmäßig die Meinung über ihre kontroverse Figur gegeigt wird.

"Du bist die Frau aus House of the Dragon": Olivia Cookes bizarre Fan-Begegnung

Olivia Cooke spielt in der Fantasy-Serie Königsgattin Alicent Hightower, die im Verlauf der 1. Staffel zu einigen zweifelhaften Methoden greift, um ihren Sohn auf den Thron zu setzen. Im Podcast Unwrapped erklärte sie, warum sie die Abneigung von Fans gegenüber ihren Charakteren teilweise sogar begrüßt:

Ich möchte keine Charaktere spielen, die allgemein gemocht werden müssen ... Das ist irgendwie die Schönheit dessen, was wir tun.

Trotzdem sind die extremen Reaktionen für Cooke gewöhnungsbedürftig. Im selben Podcast teilte sie eine Anekdote mit einer Zuschauerin:

Gestern Abend in der Kneipe kam eine Frau auf mich zu und sagte: 'Du bist die Frau aus House of the Dragon, dein Charakter ist so ein F-Wort, ich hasse dich' und ich dachte einfach nur 'Oh... okay'.

HBO Olivia Cooke in House of the Dragon

Mittlerweile bemühe sich die Schauspielerin darum, solche Kommentare nicht mehr an sich ran zu lassen. Sie entwickle langsam ein dickeres Fell und nehme Kommentare dieser Art nicht mehr persönlich, erklärte Cooke in dem Podcast. Und ein Silberstreif am Horizont bleibt: Wenigstens hat Cooke im Gegensatz zu Game of Thrones-Star Pedro Pascal keine Infektion davongetragen.

Wann kommt Staffel 2 von House of the Dragon?

Bis zu einem Wiedersehen mit Olivia Cookes Alicent Hightower dauert es noch eine Weile. Staffel 2 der Fantasy-Serie kommt frühestens im Sommer 2024.

House of the Dragon wird derzeit – trotz des Streiks der Drehbuchautor:innen in Hollywood – weiter produziert.

Darum geht's in der Fantasy-Serie

Rund 200 Jahre bevor die Adelsfamilien Stark, Lannister und Baratheon in den Machtkampf um Westeros verwickelt werden und Daenerys Targaryen auf dem Kontinent Essos einen Plan schmiedet, um den Thron zurückzugewinnen, herrscht die Familie der Targaryen über Westeros.

Wir folgen der Dynastie der Targaryens, die nach der Eroberung der sieben Königreiche durch Aegon I. den Höhepunkt ihrer Macht erlangten. Doch schon bald entbrennt ein verheerender Machtkampf, der Tanz der Drachen. Der Niedergang der Targaryen-Dynastie ist unausweichlich.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

