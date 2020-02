Erster Film seit Rogue One: Star Wars-Macher kehrt mit Sci-Fi-Blockbuster zurück

Mit Rogue One: A Star Wars Story hat Gareth Edwards einen der beliebtesten Star Wars-Filme der letzten Jahre geschaffen. Jetzt kehrt er mit einem neuen Projekt zurück.

Der vor vier Jahren gestartete Rogue One: A Star Wars Story entpuppte sich trotz seiner holprigen Produktionsgeschichte als beachtlicher Erfolg für Disney und Lucasfilm. Nicht nur passierte der Anthologiefilm die Milliarden-Hürde am weltweiten Box Office, sondern mauserte sich auch zu einem der beliebtesten Star Wars-Filme der vergangenen Jahre. Um seinen Regisseur ist es zuletzt aber überraschend ruhig geworden.

Rogue One-Regisseur kehrt endlich ins Kinos zurück

Dank seinem großen Durchbruch mit Monsters avancierte Gareth Edwards zu einem gefragten aufstrebenden Filmemacher, besonders im Hinblick auf Monster- und Science-Fiction-Filme. Sein erster Blockbuster, Godzilla, fungierte als Startschuss von Warners MonsterVerse und lieferte eine spannende Neuinterpretation der gigantischen Echse ab, ehe er sich der weit, weit entfernten Galaxis widmete.

Jetzt kehrt Gareth Edwards endlich mit einem neuen Science-Fiction-Projekt auf die große Leinwand zurück, wie Variety berichtet. Bisher hat der Film zwar noch keinen Namen, dafür steht jetzt schon fest: Gareth Edwards wird nach seinen Franchise-Ausflügen zum ersten Mal seit Monsters wieder an einer eigenen Idee arbeiten. Von was die in einer nahe Zukunft angesiedelten Geschichte genau handelt, verrät der Bericht derweil nicht.

Gareth Edwards entwickelt das Projekt zusammen mit New Regency. Als Produzent ist Kiri Hart, der sich zuvor überwiegend im Star Wars-Universum aufgehalten hat. So produzierte er neben Rogue One und Star Wars 8: Die letzten Jedi auch die Animationsserie Star Wars Rebels. Variety merkt zudem an, dass der Casting-Prozess bereits angelaufen ist, damit die Dreharbeiten im Sommer aufgenommen werden können.

Wann der neue Gareth Edwards-Film in die Kinos kommt, steht aktuell noch nicht fest. Rogue One-Fans dürfen sich derweil auf eine Prequel-Serie freuen, die aktuell für Disney+ entwickelt wird und sich um die Vorgeschichte von Cassian Andor dreht, der erneut von Diego Luna gespielt wird.

Freut ihr euch über einen neuen Science-Fiction-Film von Gareth Edwards?