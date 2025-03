Erster Netflix-Trailer zu Black Mirror Staffel 7 enthüllt den Start: So haben wir die Sci-Fi-Serie noch nie gesehen

Die 7. Staffel von Black Mirror hat endlich ein offizielles Startdatum. Darüber hinaus gewährt uns der Trailer Einblick in die neuen Episoden. Dieses Mal kommt ein ganz besonderes Kapitel auf uns zu.

Schon bald dürfen wir wieder in düstere Zukunftsvisionen eintauchen. Netflix hat den ersten Trailer zur 7. Staffel von Black Mirror enthüllt. Seit über einer Dekade verstört die von Charlie Brooker geschaffene Sci-Fi-Serie mit ihrem satirischen Blick auf die Menschen im Angesicht des technologischen Fortschritts. Jetzt folgt die nächste Runde.

Wann startet Black Mirror Staffel 7 bei Netflix?

Die 7. Staffel von Black Mirror startet am 10. April 2025 bei Netflix. Insgesamt erwarten uns sechs neue Episoden, die allesamt an einem Tag veröffentlicht werden. Zwei davon sollen mit der Laufzeit eines abendfüllenden Spielfilms daherkommen. Damit dürfte reichlich Binge-Nachschub für alle Sci-Fi-Fans bei Netflix gesichert sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Mirror Staffel 7 schauen:

Black Mirror - S07 Trailer (Deutsch) HD

Obwohl jedes Black Mirror-Kapitel für gewöhnlich eine alleinstehende Geschichte erzählt, sollten wir dieses Mal mit mehreren Anbindungen an vorherige Folgen rechnen.

Wie der Trailer enthüllt, kehrt in der 7. Staffel von Black Mirror Will Poulter vor die Kamera zurück, den wir zuletzt in dem interaktiven Film Bandersnatch im Black Mirror-Universum gesehen haben. Darüber hinaus erwartet uns eine Fortsetzung zu der Episode U.S.S. Callister, die vor acht Jahren die 4. Staffel bei Netflix einläutete.

Das größte Highlight könnte jedoch eine andere Episode werden: Hotel Reverie entführt in eine Schwarz-Weiß-Welt, die vom klassischen Hollywood-Kino der 1940er Jahre inspiriert wurde und sich an einer der besten Black Mirror-Episoden überhaupt orientiert: San Junipero, eine tragische und dennoch hoffnungsvolle Liebesgeschichte.

Wer gehört zum Cast von Black Mirror Staffel 7?

Black Mirror war schon immer sehr gut darin, große Namen vor die Kamera zu locken. Auch die 7. Staffel wartet mit einer beachtlichen Besetzung auf. Neben Poulter tauchen Awkwafina, Peter Capaldi, Paul Giamatti, Issa Rae, Emma Corrin, Rashida Jones, Billy Magnussen und Cristin Milioti auf, die kürzlich erst in The Penguin triumphierte.

Hier folgt die komplette Cast-Liste:

Michele Austin (Hard Truths)

Ben Bailey Smith (David Brent: Life on the Road)

Asim Chaudhry (People Just Do Nothing)

Josh Finan (Say Nothing)

James Nelson-Joyce (The Outlaws)

Will Poulter (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

Jay Simpson (Pride & Prejudice, The Holiday)

Michael Workéyè (This Is Going to Hurt)

Awkwafina (Jackpot!)

Milanka Brooks (Mum And I Don’t Talk Anymore)

Peter Capaldi (Criminal Record)

Emma Corrin (The Crown)

Patsy Ferran (Firebrand)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Lewis Gribben (Blade Runner 2099)

Osy Ikhile (Citadel)

Rashida Jones (Sunny)

Siena Kelly (Domino Day)

Billy Magnussen (Road House)

Rosy McEwen (Blue Jean)

Cristin Milioti (The Penguin)

Chris O’Dowd (Bridesmaids)

Issa Rae (Barbie)

Paul G. Raymond (Horrible Histories)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jimmi Simpson (Westworld)

Harriet Walter (Succession)

Nun dürfen wir gespannt sein, wer genau in welcher Episode der 7. Staffel von Black Mirror auftritt. Spätestens am 10. April 2025 werden wir es herausfinden.