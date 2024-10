Erster Trailer zu Cobra Kai Staffel 6 Teil 2 verspricht Kämpfe ohne Ende: "Wischt das Grinsen von ihren hässlichen Gesichtern!"

In Kürze wird Netflix' Hit-Serie Cobra Kai mit dem 2. Teil der 6. Staffel fortgesetzt. Ein Trailer zeigt jetzt, um was es in den nächsten fünf Folgen gehen wird: Kämpfe ohne Atempause.

zum Ärger mancher Fans . Teil zwei der Endpartie wird im November 2024 bei Netflix erscheinen. Zu den fünf neuen Folgen ist jetzt ein erster Trailer erschienen. In Cobra Kai Staffel 6 Teil 2 treten die Miyagi-Do-Kämpfer unter Anleitung von Daniel (Ralph Macchio) und Johnny (William Zabka) im Karatewettbewerb Sekai Taikai zum Kampf an. Und zwar im sonnigen Barcelona. Dabei tritt ihnen natürlich Widersacher John Kreese (Martin Kove) mit seiner Truppe entgegen. Und unter ihnen befindet sich schmerzhafterweise auch Tory (Peyton List), die die Seiten gewechselt hat. Beide Parteien werden sich dem Trailer nach nichts schenken: "Wischt das Grinsen von ihren hässlichen Gesichtern", feuert Johnny seine Kampfsportschüler:innen an. Wann kommen Cobra Kai Staffel 6 Teil 2 und Teil 3 zu Netflix? Der 2. Teil der 6. Staffel Cobra Kai soll am 15. November 2024 bei Netflix erscheinen. Der 3. Teil, der die Serie abschließt, hat noch keinen konkreten Starttermin, soll aber im Laufe des Jahres 2025 veröffentlicht werden. Beide Teile enthalten je fünf Folgen.