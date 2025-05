Neuer Crime-Thriller bringt Denzel Washington zum fünften Mal mit Kultregisseur zusammen: Seht hier den ersten Trailer

Denzel Washington und Spike Lee machen zum fünften Mal gemeinsame Sache. Im Thriller Highest 2 Lowest wird ein New Yorker Musik-Mogul in eine Reihe mysteriöser Entwicklungen hineingezogen.

Denzel Washington und Spike Lee verbindet bereits eine 35-jährige Filmgeschichte. Der Schauspieler und der Kultregisseur arbeiteten in der Zeit vier Mal zusammen und brachten die Werke Mo' Better Blues, Malcolm X, Spike Lees Spiel des Lebens und Inside Man hervor. Für ihren neuen Film Highest 2 Lowest macht das Duo zum fünften Mal gemeinsame Sache. Jetzt gibt es endlich den ersten Teaser-Trailer zu sehen.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Highest 2 Lowest:

Highest 2 Lowest - Teaser Trailer (English) HD

Spike Lee-Thriller Highest 2 Lowest mit Denzel Washington: Ein Musik-Mogul auf Abwegen

Highest 2 Lowest basiert wage auf Akira Kurosawas Klassiker Zwischen Himmel und Hölle aus dem Jahr 1963, in welchem ein japanischer Geschäftsmann sich damit schwertut, die Kontrolle über eine Schuhfabrik zu behalten, während er entscheiden muss, ob er seinen Reichtum für seine Geschäfte einsetzt, oder das Leben eines Kindes zu retten. Sowohl Highest 2 Lowest als auch Kurosawas Zwischen Himmel und Hölle sind lose Interpretationen von Ed McBains Roman King's Ransom *.

In Highest 2 Lowest schlüpft Denzel Washington schließlich in die Rolle eines Musik-Moguls mit dem Ruf der "besten Ohren der Branche", der in eine Reihe mysteriöser Ereignisse hineingezogen wird. Neben dem Equalizer-Star sind in dem Film unter anderem Jeffrey Wright (Westworld), Ilfenesh Hadera (Godfather of Harlem) und A$AP Rocky (Dope) zu sehen.

Lee wurde bereits mehrfach von den Filmen von Kurusawa für sein eigenes Werk inspiriert. So ist sein Film Nola Darling eine lose Interpretation des Klassikers Rashomon - Das Lustwäldchen, wie der Regisseur laut Variety letztes Jahr beim Red Sea Film Festival erklärte.

Wann und wo kommt Highest 2 Lowest mit Denzel Washington?

Highest 2 Lowest wird seine Premiere beim Filmfestival in Cannes feiern, welche vom 14. bis zum 25. Mai 2025 stattfinden. In den USA wird der Film ab dem 22. August in ausgewählten Kinos laufen, bevor er am 5. September 2025 bei Apple TV+ ins Streaming-Abo einzieht.