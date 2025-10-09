Erster Trailer zur neuen Game of Thrones-Serie: Sie spielt 50 Jahre nach dem Tod des letzten Drachen

Bald können wir endlich wieder in die Welt von Game of Thrones zurückkehren. Der Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms stellt uns das zweite Spin-off der Fantasy-Reihe vor.

Das Game of Thrones-Universum wächst weiter: Nachdem vor drei Jahren mit House of the Dragon der erste große Ableger in Serienform veröffentlicht wurde, folgt nun das nächste Seitenabenteuer, das uns weit weg von Figuren wie Jon Snow und Daenerys Targaryen in die sieben Königreiche von Westeros entführt.

A Knight of the Seven Kingdoms ist der Titel des neuesten Spin-offs, das genauso wie die Mutterserie auf eine Geschichte von Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin zurückgeht. Konkret fungierte die Novelle Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben (im Original: Tales of Dunk and Egg) als Vorlage. Heute wurde neue Trailer für das Fantasy-Abenteuer veröffentlicht.

A Knight of the Seven Kingdoms: Erster Trailer zur neuen Game of Thrones-Serie enthüllt

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer (English) HD

Die neue Game of Thrones-Serie kommt mit einigen Veränderungen daher. Kein episches Intro am Anfang der Folgen, keine Magie in der Geschichte. Selbst auf die ikonischen Drachen müssen wir verzichten. Genaugenommen setzt die Handlung 50 Jahre nach dem Tod der letzten fliegenden Bestie ein und ist damit zwischen den Ereignissen von Game of Thrones und dem Targaryen-Prequel House of the Dragon angesiedelt.

Im Mittelpunkt der Ereignisse befindet sich der Ritter Ser Duncan (Peter Claffey), der mit seinem Knappen Egg (Dexter Sol Ansell) durch Westeros zieht. Besonders spannend: Dieses Mal geht es nicht um die Intrigen auf den höchsten Ebenen der Macht. Stattdessen zeigt uns A Knight of the Seven Kingdoms die düstere Welt aus der Perspektive der einfachen Leute, die selten im Mittelpunkt des Erzählten stehen.

Der Hauptcast von A Knight of the Seven Kingdoms:

Geschaffen wurde die Serie von Ira Parker in Zusammenarbeit mit George R.R. Martin. Parker war bereits in die Entstehung von House of the Dragon involviert und hat darüber hinaus an The Nevers, Better Things und The Last Ship mitgearbeitet. Zudem fungierte er als kreativer Kopf hinter der Dramedy Four in the Morning aus dem Jahr 2016.

Wann startet A Knight of the Seven Kingdoms im Stream?

Mit dem ersten Trailer haben wir einen großen Schritt Richtung Serienstart gemacht. A Knight of the Seven Kingdoms feiert am 18. Januar 2026 seine Premiere bei HBO und dem dazugehörenden Streaming-Dienst HBO Max. Wir gehen davon aus, dass die sechs Folgen des Fantasy-Abenteuers zeitnah in Deutschland veröffentlicht werden.