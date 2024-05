Erstes Bild enthüllt: So sieht der neue Superman nach Henry Cavill aus

Henry Cavill kehrt nicht mehr als Superman ins DC-Universum zurück. Stattdessen übernimmt Netflix-Star David Corenswet die ikonische Rolle. Jetzt gibt es das erste Bild.

Unter der Regie von Guardians of the Galaxy-Mastermind James Gunn entsteht aktuell ein neuer Superman-Film, der nichts mit den vorherigen Leinwandabenteuern des Mannes aus Stahl zu tun hat. Stattdessen lernen wir eine völlig neue Version der DC-Ikone kennen. Gespielt wird diese von dem noch relativ unbekannten David Corenswet.

Jetzt gibt es das erste Bild von Corenswet als Superman.

Erstes Bild von David Corenswet als Superman: Der Henry Cavill-Nachfolger sieht sehr müde auf

Das erste Bild von Corenswets Superman überrascht durchaus. Kein strahlender Held, der begeistert die Welt rettet. Stattdessen wirkt der neue Superman geknickt und erschöpft. Corenswet sitzt in einem Sessel in einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses. Im Hintergrund sehen wir die Skyline von Metropolis.

Besonders bedrohlich sieht die lilafarbene Energiekugel aus, die die Stadt unter Beschuss nimmt. Dieser Superman scheint schon einige Schlachten geschlagen zu haben. Kein Wunder, dass sein Blick niedergeschlagen Richtung Boden geht, während er sich seine Stiefel anzieht. Keine Verschnaufpause für den Mann aus Stahl.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieses Bild in den fertigen Film einfügt. Nicht zuletzt muss dieser eine besondere Aufgabe stemmen: Superman, so der schlichte Titel, legt den Grundstein des neuen DC-Universums auf der großen Leinwand. Geschaffen wurde dieses von James Gunn in Zusammenarbeit mit Produzent Peter Safran.

Das DC Extended Universe ist offiziell tot. Fortan bricht eine neue DC-Ära an. Willkommen im DC Universe! Oder kurz: DCU. Hier wimmelt es von Superheld:innen. Neben Corenswet wurden bereits Isabela Merced als Hawkgirl, Milly Alcock als Supergirl und Nathan Fillion als Green Lantern Guy Gardner gecastet.

Woher kennt man Superman-Darsteller David Corenswet?

David Corenswet steht bereits seit seiner Kindheit auf der Bühne und vor der Kamera. Sein Debüt lieferte der 1993 geborene US-Amerikanischer im Jahr 2011 in dem Kurzfilm Following Chase ab, ehe er sich über diverse Nebenrollen seinen Weg in namhafte Produktionen bahnte, vor allem unter dem Dach von Netflix.



Corenswet war 2018 in einer Folge von House of Cards (Kapitel 72) zu sehen und spielte in den Ryan Murphy-Serien The Politician (2019-2020) und Hollywood (2020) mit. Darüber hinaus gehörte er zum Cast des Netflix-Films Look Both Ways (2022). Im Kino überzeugte er in dem Retro-Horror Pearl (2022) von Genre-Meister Ti West.



DC-Reboot: Wann startet der neue Superman-Film im Kino?

James Gunns Superman-Reboot startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Der Film wird jedoch nicht das erste Projekt sein, das wir aus dem neuen DC-Universum zu Gesicht bekommen. Noch dieses Jahr soll die Animationsserie Creature Commandos bei dem US-amerikanischen Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) veröffentlicht werden. Danach folgt der Sprung auf die große Leinwand.