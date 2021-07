Erstes Bild von Disneys Arielle-Remake aufgetaucht – doch die wichtigste Frage bleibt offen

Mit Arielle, die Meerjungfrau ist das nächste Disney-Live-Action-Remake im Anmarsch (oder Anschwimmen). Doch das erste Bild enthält uns ein entscheidendes Detail vor.

Um Disneys Remake von Arielle, die Meerjungfrau war es zuletzt still geworden. Doch auch wenn die Corona-Pandemie alles verzögerte, ist The Little Mermaid nun endlich offiziell abgedreht und feierte das mit einem ersten Bild der Meerjungfrau. Zu dumm nur, dass darauf das Wichtigste nicht richtig zu erkennen ist.

Disneys Arielle: Hattet ihr euch vom ersten Remake-Eindruck auch Meer erwartet?

Die Sonne geht unter, Meer und Himmel erstrahlen in Orange-Tönen, eine junge Frau liegt zwischen den Felsen am Strand im Wasser. Ist das eine Werbung für den nächsten Karibik-Urlaub? Nein es ist das erste Bild zu Disneys The Little Mermaid aka Arielle, die Meerjungfrau.

Arielle-Hauptdarstellerin Halle Bailey (nein, nicht Halle Berry!) feiert in ihrem Post auf Twitter das Drehende der großen Disney-Produktion:

Und nun ist es im Kasten. Zum Vorsprechen kam ich mit 18, kurz bevor ich 19 Jahre alt wurde und jetzt beenden wir den Dreh in der Pandemie und ich bin gerade 21 geworden. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin so dankbar für die Erfahrung dieses Films in all seiner Pracht.

Auch wir sind dankbar, endlich einen erste Einblick in Rob Marshalls Disney-Remake zu Arielle, die Meerjungfrau zu erhalten. Etwas weniger Meer und etwas mehr Meerjungfrau wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Denn das Bild mit Halle Baileys Silhouette lässt das im Unklaren, was uns am brennendsten interessiert.

Wie sehen die Meerjungfrauen im Arielle-Remake denn nun aus, Disney?

Besonders sehen wollen wir, wie Disney die Meermenschen inszenieren wird. Denn dass wir noch einmal eine Hauptfigur zu sehen bekommen, die oben herum nur einen Muschel-BH trägt, ist im Realfilm eher unwahrscheinlich. Erst recht, wenn wir bedanken, dass Disney schon das Gesäß anderer Meerjungfrauen nachträglich mit Haaren bedeckte.

© Disney Arielle, die Meerjungfrau - bald als Remake

Wählt Disney beim Design des Unterwasservolkes den Weg klassischer Schuppen oder eine neue Art Fischschwanz? Oder wird alles Fischige sowieso digital am Computer erschaffen, wen Arielle, Triton und Meerhexe Ursula in der Tiefe unterwegs sind?

Genau genommen lässt sich auf dem ersten Bild nicht einmal erkennen, ob Disneys neue Arielle überhaupt in einem Kostüm steckt oder nur eben mal schnell in Top und Hose in die Brandung gehüpft ist. Das Gegenlicht verschleiert vieles. Die Frage zum endgültigen Sirenen-Look bleibt also weiter offen.

Geduld zu haben, ist beim Warten auf weitere (bessere) Arielle-Einblicke angesagt. Bleibt nur zu hoffen, dass die teils rassistischen Anfeindungen der neuen Arielle-Darstellerin von änderungsunwilligen Disney-"Fans" sich nicht wiederholen werden, wenn das Remake voraussichtlich 2022 in die Kinos kommt.

Von wem oder was aus dem Arielle-Remake sollte Disney uns als nächstes ein Bild zeigen?