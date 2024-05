Erster Teaser-Trailer zu Action-Thriller bringt Brad Pitt und George Clooney nach über 15 Jahren wieder zusammen

Seit über 15 Jahren standen Brad Pitt und George Clooney nicht mehr gemeinsam vor der Kamera. Im Action-Thriller Wolfs ist es endlich wieder so weit. Seht hier das erste Video.

Seit der Ocean's-Trilogie sind George Clooney und Brad Pitt ein eingespieltes Team vor der Kamera. In Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? konnten wir die beiden Hollywood-Größen das letzte Mal gemeinsam auf der großen Leinwand sehen ‒ doch das ist mittlerweile schon 16 Jahre her.

Dieses Jahr gibt es endlich Nachschub des Star-Duos, denn die beiden stehen mit dem Action-Thriller Wolfs in den Startlöchern. Ein erster Teaser-Trailer vereint die beiden nun bei einer schweigsamen Autofahrt.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Wolfs mit Brad Pitt und George Clooney:

Wolfs - Teaser-Trailer (English) HD

Reunion nach 16 Jahren: Darum geht es in Action-Thriller Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt

In Wolfs sind George Clooney und Brad Pitt sogenannte "Fixer", die ein Händchen dafür haben, im Auftrag anderer unangenehme Probleme aus dem Weg zu schaffen. Als professionelle Einzelgänger fristen sie so jeweils ihre Tage in der Unterwelt. Doch werden die beiden eines Tages für den gleichen Job angeheuert. So sehen sie sich gezwungen, wohl oder übel zusammenzuarbeiten. Dabei geraten die Dinge außer Kontrolle.

Neben George Clooney und Brad Pitt stehen unter anderem Amy Ryan (Lost Girls), Austin Abrams (Euphoria) und Poorna Jagannathan (The Night Of: Die Wahrheit einer Nacht) für Wolfs vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Spider-Man: No Way Home-Regisseur Jon Watts, der hier ebenfalls die Inszenierung übernimmt.

Wann kommt Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt ins Kino?

Wolfs wird noch in diesem Jahr auf die große Kinoleinwand einziehen. In Deutschland ist der Genre-Hybrid aus Action-Thriller und Komödie ab dem 19. September 2024 in den Lichtspielhäusern zu sehen.