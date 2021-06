Das Sequel zu Shazam startet erst 2023 im Kino. Der Regisseur hat jetzt eine erste Vorschau geteilt, die das neue Kostüm des Helden enthüllt. Falls ihr genug erkennt.

Einer der witzigsten DC-Helden kehrt in fast genau zwei Jahren ins Kino zurück. Im Juni 2023 erscheint Shazam 2: Fury of the Gods, in dem Zachary Levi wieder die Hauptrolle des kindischen Superhelden spielt.

Um die lange Wartezeit ein bisschen leichter zu machen, hat Regisseur David F. Sandberg jetzt eine erste kurze Vorschau auf den DC-Blockbuster geteilt. Wahrscheinlich ist der Clip aber auch eine schnelle Reaktion auf Leaks des neuen Shazam-Kostüms.

Erster Clip zu Shazam 2 enthüllt neues Kostüm – allzu viel ist aber nicht zu erkennen

In dem Teaser zur Shazam-Fortsetzung ist das neue Kostüm der Hauptfigur zu sehen. Da der Held allerdings im Dunkeln steht und sich selbst über das fehlende Licht beschwert, bleibt es eher bei groben Andeutungen des neuen Anzugs. Am besten macht ihr zusätzlich zur Bildschirmbeleuchtung Licht an, um dann vielleicht noch mehr zu erkennen:

Shazam 2: Fury of the Gods - Teaser Trailer (English) HD

Der Clip könnte aber auch deshalb jetzt gerade veröffentlicht worden sein, weil laut Comic Book seit kurzem auch Bilder-Leaks vom Shazam 2-Set im Internet aufgetaucht sind. Die nehmen die Überraschung des neuen Kostüms schon vorweg und zeigen das überarbeitete Aussehen des DC-Helden in voller Pracht:

Über die Handlung von Shazam 2 ist bisher so gut wie nichts bekannt. In Deutschland soll das DC-Sequel am 1. Juni 2023 im Kino starten.

