Erstmals bei Amazon Prime: Einer der unterhaltsamsten Action-Blockbuster der letzten Jahre

Wer Actionfilme liebt, darf sich diesen extrem kurzweiligen Kracher bei Amazon Prime nicht entgehen lassen. Hier lässt Hollywood die Muskeln spielen und macht sich dabei selbst zum Thema.

Hollywood liebt es, Filme über sich selbst zu drehen. Meistens haben wir es mit einer Liebeserklärung à la La La Land zu tun. Letztes Jahr eroberte jedoch ein Film die große Leinwand, der deutlich mehr Adrenalin im Gepäck hatte: The Fall Guy. Der Action-Kracher setzt den Stunt-Leuten der Traumfabrik ein episches Denkmal.

Obwohl die Kinoversion der Kultserie Ein Colt für alle Fälle finanzielle enttäuschte, liefert der Film über zwei Stunden geballte Action ab und wartet mit romantischen Tönen und der unglaublichen Chemie zwischen Ryan Gosling und Emily Blunt auf. Jetzt könnt ihr ihn erstmals bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

The Fall Guy bei Amazon Prime: Ein kurzweiliger Action-Kracher mit Explosionen und Gefühlen

In The Fall Guy folgen wir dem Stuntman Colt Seavers (Gosling), der zu den gefragtesten Namen seines Metiers gehört – zumindest so lange, bis eine Verletzung seine Karriere ruiniert. Als wäre das nicht schlimm genug, bricht ihm die Liebe seines Lebens, Jody Moreno (Blunt), das Herz. Jetzt bleiben ihm nur noch Schmerztabletten.

Jahre später kreuzen sich die Wege der beiden erneut: Jody dreht ihren ersten eigenen Film als Regisseurin und Colt gelangt über Umwege ans Set – allerdings ohne zu wissen, wer dort genau das Sagen hat. Denn eigentlich ist er nur gekommen, um den Star des Films ausfindig zu machen, der über Nacht spurlos verschwunden ist.

Ehe sich Colt versieht, findet er sich mitten in einer turbulenten Filmproduktion wieder und muss sich mit zwielichtigen Zeitgenossen und seinen Gefühlen herumschlagen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Inszenierung und Ernst: Ist das noch eine Prop, mit der Colt auf sein Gegenüber einprügelt, oder schon eine tödliche Waffe?

Neu bei Amazon Prime: The Fall Guy ist eine Liebeserklärung an die Arbeit von Stunt-Leuten

The Fall Guy ist eine amüsante Hommage an das Filmemachen mit einem besonderen Blick auf ein Handwerk, das für viele Menschen oft unsichtbar bleibt. Regisseur David Leitch, der zu Beginn seiner Karriere selbst als Stuntman gearbeitet hat und später durch John Wick und Co. zum gefragten Action-Macher geworden ist, rückt die Personen in den Vordergrund, die täglich beim Dreh ihr Leben riskieren.

Gleichzeitig zeigt uns Leitch deren Profession auf der Höhe ihrer Kraft: The Fall Guy führt im Zuge seiner Handlung nicht nur hinter die Kulissen eines Action-Blockbusters, sondern lebt die Action in zahlreichen unterhaltsamen Sequenzen aus. Explosionen, Kämpfe und Schüsse – The Fall Guy liefert das volle Programm und kann sich gar nicht sattsehen, wenn sich Autos überschlagen und durch die Gegend rasen.