Erstmals bei Disney+: Der neueste Film einer 56 Jahre alten Sci-Fi-Reihe, der euch mit grandiosen Effekten umhaut

Drei Monate nach seinem Kinostart trifft der neueste Planet der Affen-Film bei Disney+ ein, wo sich auch der Rest der legendären Science-Fiction-Reihe im Streaming-Abo befindet.

Seit über fünf Dekaden erobern die Affen die Erde auf der großen Leinwand. 1968 kam die erste Verfilmung des Sci-Fi-Klassikers Planet der Affen ins Kino. Seitdem hat sich die Reihe mehrmals gewandelt. Nach den Fortsetzungen aus den 1970er Jahren gab es kurz nach der Jahrtausendwende eine umstrittene Neuverfilmung.

2011 kam der nächste Neustart ins Kino: Planet der Affen: Prevolution, der mit zwei weiteren Teilen fortgesetzt wurde. An diese Trilogie schließt auch das neueste Kapitel der Sci-Fi-Saga an: Planet der Affen: New Kingdom. Drei Monate nach Kinostart könnt ihr den Film jetzt erstmals bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.

Planet der Affen 4 bei Disney+: New Kingdom springt 300 Jahre in die Zukunft und zeigt eine komplett veränderte Erde

Planet der Affen: New Kingdom spielt rund 300 Jahre nach seinem Vorgänger und zeigt uns eine Welt, die komplett von Affen dominiert wird. Mit einem friedlichen Ort haben wir es allerdings nicht zu tun: Der kriegerische Proximus Caesar (Kevin Durand) verdreht die Lehren seines Namensgebers, um seine eigene Machtposition zu stärken.

Das erfährt Noa (Owen Teague) am eigenen Leib, als sein Dorf von Proximus' Gefolgschaft überfallen und zerstört wird. Daraufhin begibt sich der junge Schimpanse auf die Suche nach seinen Freund:innen, die im Zuge des Überfalls verschleppt wurde. Entgegen aller Erwartungen trifft er auf einen Menschen: Mae (Freya Allan).

Ausgehend von dieser Prämisse denkt New Kingdom die Motive der vorhergegangenen Trilogie konsequent weiter und rückt vor allem die Vertrauensfrage zwischen Noa und Mae in den Vordergrund. Beide haben traumatische Dinge erlebt, die für Misstrauen sorgen. Gleichzeitig sind sie im Überlebenskampf aufeinander angewiesen.

Dieser Konflikt sorgt für ein starkes Spannungsverhältnis, das sich wie ein roter Faden durch den Film zieht, der darüber hinaus als großes Action-Abenteuer daherkommt und mit grandiosen Effekten beeindruckt. Inszeniert wurde der Film von Wes Ball, der sich dank der Maze Runner-Filme bestens im Sci-Fi-Blockbuster-Kino auskennt.

Die Planet der Affen-Sage komplett bei Disney+: Jetzt könnt ihr alle zehn Teile der Sci-Fi-Reihe streamen

Wenn ihr Planet der Affen: New Kingdom im Kino verpasst habt oder ihn nochmal schauen wollt, könnt ihr das ab sofort bei Disney+ tun. Dort befinden sich nun alle Teile der Reihe – also nicht nur die Reboot-Trilogie aus den 2010er Jahren, sondern auch die alten Filme. Dem perfekten Binge-Marathon am Wochenende steht nichts mehr im Weg.

