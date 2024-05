Nächste große Sci-Fi-Trilogie: Wann kommen Planet der Affen 5 und 6?

Planet der Affen 4 ist der Auftakt einer neuen Trilogie. Wie geht die Geschichte in Teil 5 und 6 weiter? Regisseur Wes Ball formuliert seine Hoffnungen für die Zukunft der Reihe.

Mit Planet der Affen: New Kingdom läuft aktuell der zehnte Planet der Affen-Film im Kino. Genau genommen fügt er sich als Teil 4 in die Reboot-Reihe ein, die mit Planet der Affen: Prevolution (2011) gestartet und mit Planet der Affen: Revolution (2014) und Planet der Affen: Survival (2017) fortgesetzt wurde.

Schon lange vor dem Kinostart von Planet der Affen: New Kingdom war klar, dass die 300 Jahre in der Zukunft spielende Sci-Fi-Fortsetzung den Auftakt einer neuen Trilogie bildet. Wenn alles nach Plan läuft, dürfen wir uns auch auf Planet der Affen 5 und Planet der Affen 6 freuen. Doch wie genau geht die Geschichte weiter?

Achtung, es folgen Spoiler zu Teil 4!

Planet der Affen-Zukunft: Wie geht die Sci-Fi-Reihe nach New Kingdom in Teil 5 und 6 weiter?

Der neue Planet der Affen-Film liefert in seinen letzten Minuten eine eindeutige Antwort auf die Frage, wohin sich die Sci-Fi-Saga als Nächstes entwickelt. Nachdem wir in New Kingdom sehr viel Zeit mit diversen Affenstämmen verbracht haben, rückt am Ende die von The Witcher-Star Freya Allan verkörperte Mae aka Nova in den Vordergrund.

Wie sich herausstellt, ist sie keine verlorene Einzelgängerin. Sie gehört zu einer großen Gruppe von Menschen, die sich in Untergrundanlagen zurückgezogen haben. Mit dem Entschlüsselungscode kann endlich die Verbindung zu weiteren überlebenden Menschen hergestellt werden, die in der ganzen Welt verstreut sind.

Der Funke der menschlichen Zivilisation ist noch nicht erloschen. Allem Anschein nach bereitet New Kingdom eine Planet der Affen-Trilogie vor, in der sich die Menschheit ihren Weg zurückkämpft. Dass dabei sehr viel Konfliktpotenzial vorhanden ist, zeigt das brüchige Vertrauensverhältnis zwischen Mae und Noa (Owen Teague).

Obwohl sie im Finale Seite an Seite mit dem jungen Schimpansen kämpft, bleiben bis über den Abspann hinaus die Zweifel bestehen. Können Affen und Menschen koexistieren? Oder wurde in den vergangenen Jahrhunderten zu viel Schaden angerichtet, als dass sich die beiden Spezies jemals wieder einander annähern können?

Planet der Affen 5 und 6: New Kingdom-Regisseur Wes Ball verrät seine Wünsche für die Fortsetzungen

Wes Ball, der mit Maze Runner bereits eine erfolgreiche Sci-Fi-Trilogie inszeniert hat, steht als Regisseur hinter New Kingdom. Als wir ihn vor dem Kinostart zum Interview getroffen haben, teilte er seine Hoffnungen für die Zukunft der Reihe:

Ich würde sagen, [Planet der Affen: New Kingdom] ist erst der Beginn der Reise, die wir für Noa geplant haben. Hier fängt alles für die Figur an. Was auch immer als Nächstes passiert: Das Publikum sollte erwarten, dass es genauso anspruchsvoll und voller Drama und Konflikte weitergeht. Und hoffentlich liefert der nächste Film auch ein großes Spektakel ab, das man definitiv auf der großen Leinwand sehen sollte. Überwältigende Kinoerfahrungen – das wollen wir erreichen, wenn wir einen Film wie Planet der Affen drehen.

Ball geht es allerdings nicht nur um den Eventcharakter. Für ihn stellen die Planet der Affen-Filme ebenfalls überlegtes Blockbuster-Kino dar:

Gleichzeitig will ich etwas schaffen, das zum Nachdenken anregt und wirklich interessant ist. Was mir schon immer an Planet der Affen gefallen hat, ist, dass die Filme tiefgründiger als die meisten anderen Blockbuster sind. Sie sind die Blockbuster denkender Menschen, aber auf eine seltsame Art und Weise. Sie sind der Gipfel des Spektakels und arbeiten mit modernster Technologie, um atemberaubende Bilder zu schaffen, aber im Herzen erzählen sie die einfache, aufrichtige Geschichte von Figuren, die mit der Koexistenz zweier unterschiedlicher Spezies ringen.

Hier könnt ihr unser Interview mit Wes Ball zu Planet der Affen: New Kingdom lesen, in dem der Regisseur ausführlich auf die Entstehungsgeschichte des Films eingeht.

Sci-Fi-Fortsetzungen: Was muss passieren, damit Planet der Affen 5 und 6 tatsächlich ins Kino kommen?

Die Pläne einer neuen Planet der Affen-Trilogie sind kein Geheimnis. Offiziell haben Teil 5 und 6 allerdings noch kein grünes Licht bekommen. Was muss passieren, damit die Fortsetzungen wirklich kommen? Ball formuliert die Voraussetzung wie folgt: "Hoffentlich wird dieser Teil ein Erfolg, damit wir noch mehr davon erzählen können."

Wenn Planet der Affen: New Kingdom an den Kinokassen ein Erfolg ist, sollte Teil 5 und 6 nichts im Weg stehen. Das wird sich allerdings erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Variety beziffert das Budget des Films auf 160 Millionen US-Dollar. Laut einem Bericht von Deadline waren es sogar 165 Millionen US-Dollar.

Die Erwartungen bei einem Blockbuster dieser Größenordnung sind, dass er das Zwei- bis Dreifache seiner Produktionskosten wieder einspielt. Die drei Vorgänger konnten jeweils zwischen 480 Millionen und 710 Millionen US-Dollar einfahren. Sollte Teil 4 in die Nähe dieser Zahlen kommen, dürfte das nächste Kapitel in trockenen Tüchern sein.