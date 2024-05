Erstmals im Streaming-Abo: Der schönste Fantasy-Film des letzten Jahres mit dem großen Dune 2-Star, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Die Flut aus Sequels und Prequels zu Kindheitsklassikern, nach denen keiner gefragt hat, lässt nicht nach. Doch eines dieser Prequels entpuppte sich letztes Jahr als absolute Fantasy-Perle, die jedes verbitterte Herz erweichen kann.

Inzwischen ist kein geliebter Kinderfilm aus der Vergangenheit mehr sicher vor unerwünschten Fortsetzungen, Reboots oder eben Prequels. Doch was wäre, wenn man ein Team von begeisterten Filmschaffenden zusammentrommelt, die bedingungslos alle Leidenschaft und Liebe der Welt in ihr Projekt stecken? Könnte das dann vielleicht doch etwas werden?

Die Schöpfer von Wonka beantworteten diese Frage letztes Jahr zur Weihnachtszeit mit einem musikalischen, lautstarken „Aber ja!“. Was auch keine Überraschung ist, wenn man die Talente dahinter betrachtet - einen engagierten, völlig aus seinem üblichen Raster fallenden Timothée Chalamet und einen Regisseur und Drehbuchautor, die ihr Händchen für geniale Familienfilme bereits mehrfach bewiesen haben.

Wenn ihr nur einen Fantasy-Film aus dem letzten Jahr nachholt, lasst es diesen sein. Das ist jetzt auch ganz einfach auf Sky möglich, wo Wonka nun Teil des Streaming-Abos ist.

Wonka auf Sky erzählt mit viel Liebe zum Detail die Vorgeschichte zu Charlie und die Schokoladenfabrik

Jahrelang war der junge, aufstrebende Chocolatier Willy Wonka (Timothée Chalamet) auf Reisen, um seine Rezepte zu perfektionieren. Sie sind ungewöhnlich, köstlich und geradezu magisch. Jetzt will er sie der ganzen Welt zum Probieren geben und mit seiner Schokolade allen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Das kulinarische Zentrum der Welt, in dem er seinen ersten Laden eröffnen will, wird jedoch von einem ruchlosen Schokoladenkartell regiert. Die Besitzer der größten Schokoladenläden wollen keine neue Konkurrenz und legen Willy permanent Steine in den Weg. Noch dazu bringt er sich bereits am ersten Abend in der Stadt in große Schwierigkeiten mit einigen Kleinkriminellen.

Schaut hier noch einen deutschen Wonka-Trailer:

Wonka - Trailer 2 (Deutsch) HD

Doch zum Glück ist Willy nicht allein: Auf seinem Weg lernt er einige unerwartete Verbündete kennen, darunter die clevere Noodle (Calah Lane) und sogar ein ganz und gar seltsames Wesen, das sich als ein Umpa-Lumpa vorstellt (Hugh Grant). Mit Straßenschläue, dem Vertrauen ineinander und viel Schokolade stellen sie sich ihren übermächtigen Gegenspielern.



Wonka ist ein Fantasy-Abenteuer voller Witz, Magie und kindlicher Begeisterung

Noch ehe Wonka erschien, herrschte eine ganze Menge Skepsis unter den Zuschauer:innen und Kritiker:innen. Eine Vorgeschichte zur bereits zweimal verfilmten Kindergeschichte Roald Dahls erschien wie eine finanziell motivierte Studioentscheidung. Doch wer ein wenig näher hinsah, konnte die guten Omen erkennen: Regie führte Paul King, der bereits für die beiden herzerwärmenden Paddington-Filme verantwortlich zeichnete.

Noch dazu brachte er einige seiner vorigen Partner mit, darunter auch Hugh Grant und Autor Simon Farnaby. Und wie bei Paddington entwickelte sich Wonka durch deren Zusammenarbeit zu einem unvergleichlichen Fantasy-Abenteuer. An jeder Ecke wartet eine kreative Überraschung, ein buntes Bonbon voller Magie, ein Witz, der selbst schlecht gelaunte Eltern zum Lachen bringen kann.

Warner Bros. Wonkas magischer Schokoladenladen

In jedem Detail steckt unendlich viel Liebe, die hier geschaffene Welt strotzt nur so vor ungewöhnlichen Ideen, die die kindliche Fantasie in uns allen befeuern. Die Weichen stehen auf Freundschaft und Hoffnung. Und selbst Musical-Muffel sollten der Energie der Darsteller in den Gesangs- und Tanzeinlagen etwas abgewinnen können.

Die Krönung dabei ist eine Besetzung, deren Mitglieder uneingeschränkt Freude an ihren Rollen haben: Von einem völlig gelöst und unerwartet skurril spielenden Timothee Chalamet über einen urkomischen Keegan-Michael Key und eine herrlich bösartige Olivia Colman bis hin zu Gastauftritten von absoluten Comedy-Urgesteinen ist auch der Cast eine schmackhafte Wundertüte.

Wer also eine kleine Auszeit von der grauen Realität braucht und Lust auf Schokolade und Magie hat, kann jetzt im Streaming-Abo bei Sky eine Runde Urlaub mit Wonka machen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.